Сколько нужно варить сушеные грибы? Узнали, как не превратить их в густую кашу без вкуса

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Опубликовано: 13.12.2023 12:54 , Обновлено: 13.12.2023

Декабрь — время доставать засушенные летом грибы и готовить из них вкуснейшие блюда. Однако важно знать, сколько именно нужно их вымачивать, а затем варить, чтобы они стали готовыми к употреблению, но не превратились в неаппетитное месиво.

Как долго замачивать сушеные грибы?

То, как долго вымачивать грибы перед приготовлением, зависит от вида грибов. Имейте в виду, что боровики и опята могут размягчиться всего за два часа, а другим может понадобиться больше или меньше времени.

Некоторые рекомендуют просто замачивать их в воде, независимо от вида, на ночь. Так вы будете уверены, что все сделали правильно.

Как правильно замочить сушеные грибы в воде? Для начала извлеките их из емкости, в которой они хранились, и аккуратно, но тщательно промойте их в теплой воде. Затем положите их в кипяченую теплую воду. Следите за тем, чтобы вода лишь слегка покрывала грибы - большое количество жидкости может вымыть их натуральный аромат. Не забывайте регулярно помешивать продукт.

Затем аккуратно слейте воду с грибов, например, через сито.

Замочите сушеные грибы в этой жидкости, а не в воде. Так они получатся намного нежнее

Сколько варить сушеные грибы?

После замачивания грибов переложите их в кастрюлю и залейте водой. Следует варить их около 1 часа.

[info_b]Не забудьте приправить грибы щепоткой соли. Также можно использовать крупный перец, майоран, лавровый лист или семена тмина. Такие добавки сделают грибы вкуснее.[/info_b]

Перед тем как вынуть грибы из кастрюли, проверьте, достаточно ли они мягкие и такие, как вы хотели. Если нет, можно поварить их еще немного, но осторожно, чтобы не потерять их вкус и текстуру.

Если варить грибы слишком долго, они могут начать разваливаться, и вместо ароматного продукта вы получите не очень приятную кашицу.

Ранее Телеграф писал, что пищевая моль может поселится на кухне у каждого. Достаточно всего одной — и сушеные грибы, а также другие продукты окажутся зараженными. Избавится от этих насекомых непросто, но, к счастью, есть то, что моль просто ненавидит. Рассказываем, что положить в банку с сушеными грибами, чтобы отпугнуть ее.

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Что приготовить из сушеных грибов?

В Сети можно найти множество рецептов, где сушеные грибы будут главным ингредиентом. Например, вы можете приготовить из них следующие блюда:

Суп. Для приготовления супа потребуются сушеные грибы, картофель, лук, морковь, сливки или сметана, специи и зелень. Грибы предварительно нужно замочить, затем добавить к овощам и варить до готовности. Грибной соус. Для приготовления соуса понадобятся сушеные грибы, сливки или сметана, лук, чеснок, специи и зелень. Грибы замачиваются в воде, затем обжариваются с луком и чесноком, добавляются сливки или сметана и варятся до загустения. Ризотто с сушеными грибами. Для приготовления ризотто потребуются рис, бульон, сушеные грибы, лук, масло, пармезан, специи и зелень. Грибы замачиваются в воде, затем обжариваются с луком, добавляется рис и бульон постепенно до готовности. В конце добавляется натертый пармезан и зелень. Грибной паштет. Для приготовления паштета потребуются сушеные грибы, масло, лук, чеснок, специи и зелень. Грибы замачиваются в воде, затем обжариваются с луком и чесноком, добавляются специи и все смешивается в блендере до получения однородной массы. Паштет можно подавать на хлебе.

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