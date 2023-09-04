Эта дешевая специя спасет сушеные грибы от моли. Сколько нужно на банку?

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Опубликовано: 04.09.2023 11:06 , Обновлено: 20.10.2023

Пищевая моль может поселится на кухне у каждого. Достаточно всего одной — и сушеные грибы, а также другие продукты окажутся зараженными. Избавится от этих насекомых непросто, но, к счастью, есть то, что моль просто ненавидит. Рассказываем, что положить в банку с сушеными грибами, чтобы отпугнуть ее.

Как узнать, есть ли моль на вашей кухне?

Пищевая моль обычно нападает на муку, сухие макароны, орехи и другие экологически продукты на нашей кухни. Самка откладывает до 200 яиц, из которых через 3-4 дня вылупляются личинки, а через месяц — взрослые особи. Пока мы не истребим их все до единой, нашествие будет продолжаться.

Моль — насекомое с несколько замедленными рефлексами, поэтому если вы видите мошку, которая летает весьма нестабильно и легко ловится, знайте, что, скорее всего, на вашей кухне развивается колония вредителей.

Вы можете заметить в шкафах прозрачные коконы, в которых личинки превращаются в бабочку.

Лучший способ механического избавления от них — протирание полок и опрыскивание их уксусом, который они искренне ненавидят.

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Как спасти сушеные грибы от моли?

Однако никто не будет лить уксус в банку с сушеными грибами. Вместо этого положите туда несколько лавровых листьев — они не заглушат аромат, но прогонят моль.

Всего два листа на банку не дадут насекомым проникнуть к грибам.

При этом листья нужно менять каждую неделю, так как они потеряют свой характерный запах и перестанут быть такими эффективными, а моль в мгновение ока вернется.

[info_b]Лавровый лист — относительно дешевая специя. В белорусских магазинах пакетик можно найти за 1,55-1,65 BYN. А хватить его должно на целый месяц. [/info_b]

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