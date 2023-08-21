Сделайте это перед тем, как варить грибы. Тогда они сохранят свои вкус и аромат в супе

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Опубликовано: 21.08.2023 10:18 , Обновлено: 19.10.2023

Планируете приготовить суп из свежих грибов, но боитесь, что их вкус и аромат потеряются среди специй и других добавок? Чтобы получить от них всю пользу, необходимо правильно их приготовить. Обязательно попробуйте эту хитрость, которую применяли еще несколько десятилетий назад.

Как передать неземной аромат лесных грибов в супе? Именно так готовили супы из боровиков наши бабушки, знавшие все секреты кулинарии.

Самый простой и в то же время один из самых эффективных способов извлечь из грибов насыщенный аромат — это пропарить их перед тем, как бросить в кастрюлю с супом.

Как пропарить грибы? Очень просто: бросьте их на сковороду (уже промытые и нарезанные) и жарьте до тех пор, пока не испарится лишняя жидкость.

[info_b]Важно следить за тем, чтобы грибы не потемнели.[/info_b]

Как приготовить грибной суп?

Вам понадобятся:

450 г грибов (боровиков, лисичек);

1 луковица;

2 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. сливочного масла;

2 моркови;

5 картофелин;

2 л бульона, например, бульона из птицы;

2 ст. л. рубленого укропа;

200 мл 18%-ных сливок для супов и соусов;

соль и перец.

Способ приготовления

Очистите и промойте грибы. Нарежьте их на мелкие кусочки. На сковородке обжарьте на масле нарезанный кубиками лук, периодически помешивая. Добавьте очищенную и нарезанную кубиками морковь, перемешайте и готовьте примерно 3-4 мин. Добавьте сливочное масло и очищенный и нарезанный кубиками картофель. Обжаривайте, помешивая, в течение 2-3 мин. Влейте горячий бульон и доведите до кипения. После 10 минут кипения добавьте нарезанные грибы и доведите до кипения. Варите около 10 минут до мягкости овощей. Приправьте солью и перцем. В конце добавьте измельченный укроп, уменьшите огонь до низкого и добавьте сливки. Слегка прогрейте, затем снимите с огня.

Фото: kwestiasmaku.com

Как правильно варить, тушить и жарить грибы?

Перед приготовлением грибы чистят, моют и сушат.

После этого их можно залить водой и начать варить — желательно накрыв крышкой. Сколько времени держать их в кастрюле, зависит от вида грибов. Когда они сварятся, приправьте их перцем, пряностями, майораном, лавровым листом или петрушкой, а соль добавьте ближе к концу приготовления. Когда грибы будут готовы, слейте воду и вытрите их насухо.

Грибы можно также тушить. Очищенные грибы помещают в кастрюлю и тушат, накрыв крышкой, в небольшом количестве воды в сочетании с маслом и специями: тимьяном, лавровым листом, пряностями и травяным перцем.

Самый быстрый способ обработки грибов — это их обжаривание, лучше всего в глубокой сковороде. Однако будьте осторожны, чтобы не выпустить слишком много сока. Обычно это происходит, когда грибы мокрые. В этом случае грибы нужно выпарить, чтобы на сковороде остался только жир.

Сколько можно хранить замороженные грибы? Узнали, как ими не отравиться

Как ранее писал Телеграф, замораживание — хороший способ, который позволяет сохранить свежесть и вкус грибов на долгое время. Но это при условии, что вы все правильно сделали. В противном случае грибами можно отравиться. Рассказываем, сколько можно хранить замороженные грибы и какие меры безопасности следует соблюдать при их приготовлении.

Сколько можно хранить замороженные грибы? Узнали, как ими не отравиться