Сделайте это перед тем, как варить грибы. Тогда они сохранят свои вкус и аромат в супе
Планируете приготовить суп из свежих грибов, но боитесь, что их вкус и аромат потеряются среди специй и других добавок? Чтобы получить от них всю пользу, необходимо правильно их приготовить. Обязательно попробуйте эту хитрость, которую применяли еще несколько десятилетий назад.
Как передать неземной аромат лесных грибов в супе? Именно так готовили супы из боровиков наши бабушки, знавшие все секреты кулинарии.
Самый простой и в то же время один из самых эффективных способов извлечь из грибов насыщенный аромат — это пропарить их перед тем, как бросить в кастрюлю с супом.
Как пропарить грибы? Очень просто: бросьте их на сковороду (уже промытые и нарезанные) и жарьте до тех пор, пока не испарится лишняя жидкость.
[info_b]Важно следить за тем, чтобы грибы не потемнели.[/info_b]
Как приготовить грибной суп?
Вам понадобятся:
- 450 г грибов (боровиков, лисичек);
- 1 луковица;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 2 моркови;
- 5 картофелин;
- 2 л бульона, например, бульона из птицы;
- 2 ст. л. рубленого укропа;
- 200 мл 18%-ных сливок для супов и соусов;
- соль и перец.
Способ приготовления
- Очистите и промойте грибы. Нарежьте их на мелкие кусочки.
- На сковородке обжарьте на масле нарезанный кубиками лук, периодически помешивая.
- Добавьте очищенную и нарезанную кубиками морковь, перемешайте и готовьте примерно 3-4 мин.
- Добавьте сливочное масло и очищенный и нарезанный кубиками картофель. Обжаривайте, помешивая, в течение 2-3 мин.
- Влейте горячий бульон и доведите до кипения. После 10 минут кипения добавьте нарезанные грибы и доведите до кипения.
- Варите около 10 минут до мягкости овощей. Приправьте солью и перцем.
- В конце добавьте измельченный укроп, уменьшите огонь до низкого и добавьте сливки. Слегка прогрейте, затем снимите с огня.
Как правильно варить, тушить и жарить грибы?
Перед приготовлением грибы чистят, моют и сушат.
После этого их можно залить водой и начать варить — желательно накрыв крышкой. Сколько времени держать их в кастрюле, зависит от вида грибов. Когда они сварятся, приправьте их перцем, пряностями, майораном, лавровым листом или петрушкой, а соль добавьте ближе к концу приготовления. Когда грибы будут готовы, слейте воду и вытрите их насухо.
Грибы можно также тушить. Очищенные грибы помещают в кастрюлю и тушат, накрыв крышкой, в небольшом количестве воды в сочетании с маслом и специями: тимьяном, лавровым листом, пряностями и травяным перцем.
Самый быстрый способ обработки грибов — это их обжаривание, лучше всего в глубокой сковороде. Однако будьте осторожны, чтобы не выпустить слишком много сока. Обычно это происходит, когда грибы мокрые. В этом случае грибы нужно выпарить, чтобы на сковороде остался только жир.
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