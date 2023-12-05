Замочите сушеные грибы в этой жидкости, а не в воде. Так они получатся намного нежнее

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Опубликовано: 05.12.2023 13:40 , Обновлено: 06.12.2023

Сушеные грибы — неотъемлемая часть многих блюд. Они очень вкусные и способны придать неповторимый аромат любому блюду. Но перед тем, как куда-то добавить грибы, их следует подготовить. Как замочить сушеные грибы, чтобы они получились аппетитными и нежными? Понадобится не вода, а совсем другая жидкость.

Чаще всего мы замачиваем сушеные грибы в воде, и это самый верный способ подготовить их к дальнейшей обработке. Однако не все знают, что есть и другой способ, который сделает вкус грибов более нежным.

Эта жидкость сгладит характерную горечь грибов, которая не всем нравится, и они станут нежными.

Все, что вам нужно сделать, - это положить очищенные и промытые грибы в миску, затем залить их молоком со щепоткой соли так, чтобы они были хорошо покрыты. Таким образом, они должны пропитаться, пока не станут мягкими.

Как долго замачивать сушеные грибы?

Процесс замачивания сушеных грибов может занять до нескольких часов, чтобы размягчить их и придать нужную текстуру.

Если вы используете для этого прохладную кипяченую воду или подсоленное молоко, то замачивание может занять около 5 часов. Поэтому, планируя приготовить блюдо с сушеными грибами, стоит выделить достаточно времени.

[info_b]Вы также можете замочить грибы вечером, чтобы придать им нужную текстуру за ночь.[/info_b]

Однако если вы забыли замочить грибы заранее и очень торопитесь, можно воспользоваться более быстрым способом. Так это может занять в два раза меньше времени, чем при традиционном. Просто залейте сушеные грибы горячей, но не кипящей водой. При этом не забывайте время от времени прижимать их и перемешивать, чтобы они равномерно набухали.

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