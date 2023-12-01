Зачем белорусам искать зимой в лесу чагу? Вот кому стоит пить настой этого "волшебного" гриба

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Опубликовано: 01.12.2023 11:22 , Обновлено: 01.12.2023

Если вы, гуляя по лесу, вдруг увидели необычный нарост на березе, обязательно приметьте место. Вероятно, это чага – ценный гриб, который может принести вашему организму много пользы (поэтому иногда его еще называют "волшебным"). А как правильно его снять и что с ним делать дальше? Разбираемся.

Что это за гриб?

Для нас чага (трутовик скошенный) – это гриб, но не тот, который можно приготовить и съесть, как, например, боровик. Да и не имеет он ни шляпки, ни ножки. Для деревьев же это самый настоящий паразит, который вызывает их болезнь.

Выглядит он как твердый нарост угольно-черного цвета. Но в центре и ближе к стволу он немного светлее, снизу имеет желтоватые прожилки, а внутри – ядро оранжевого цвета.

Форма чаги полушаровидная, неправильная, лепешкоподобная. Гриб покрыт шероховатостями, бугорками, трещинами. Обычно его ширина составляет около 20 см, толщина – от 3 до 15 см. Впрочем, в диаметре чага может достигать и полуметра. Весит от 2 до 5 килограммов.

Растет чага чаще всего в средней или нижней части ствола дерева, рядом с поломанными сучками или ветками. Когда споры чаги через любую ранку в коре попадают внутрь и приживаются, они начинают питаться соками и разрушать дерево. Этот гриб живет в среднем около 10-20 лет. Затем дерево погибает, и он вместе с ним.

Чем полезна чага?

В народной медицине ее очень ценят, в официальной – относятся осторожно. Отвары этого гриба активно использовали еще во времена царской России. А в СССР в 1950-х годах проводили исследования его противоопухолевых свойств.

Интересно, что в 1955 году Фармакологический комитет Министерства здравоохранения СССР разрешил использовать препарат чаги, который вначале называли «Бин-1», а потом – «Бефунгин». Под таким названием его можно купить и сейчас.

По словам кандидата биологических наук Михаила Вишневского, чага – это мощный антиоксидант и хороший тоник. Этот гриб действительно помогает при аллергических реакциях, воспалениях. Он ухаживает за волосами и кожей, если приготовить ванну из чаги.

Но, по убеждению ученого, от рака он не лечит, это заблуждение. Хотя действительно обезболивает, что особенно важно на последней стадии заболевания. При этом неизвестно, какая часть биологически активных компонентов чаги имеет такие свойства. В любом случае, полагаться только на лечебные свойства чаги в борьбе с онкологическими заболеваниями, конечно же, не стоит.

Немного другой взгляд на лечебные свойства гриба у доктора сельскохозяйственных наук Наталии Девочкиной. По ее словам, чага обладает как противовирусной эффективностью, так и целебными качествами.

Этот гриб богат полисахаридами, разными видами кислот, железом, цинком, медью, калием, натрием и другими полезными для человеческого организма веществами. Все это в комплексе очень полезно для повышения иммунитета. А иммунитет, в свою очередь, помогает бороться с разными заболеваниями, в том числе и трудноизлечимыми.

Кстати, новосибирские ученые проводили исследования противовирусных свойств чаги, в том числе и против коронавирусной инфекции, и, по их словам, довольно успешные.

Они основаны, в то числе, на способности чаги повышать текучесть крови, которая при заболевании COVID-19, наоборот, имеет склонность к повышенной свертываемости и образованию тромбов.

Что еще в активе у чаги?

Настои и примочки лечат ушибы и порезы, поскольку гриб обладает кроостанавливающими свойствами, а также повреждение участков кожи – обморажения, экзему, псориаз, ожоги, говорят эксперты. Его дубильные вещества образуют на слизистых поверхностях тела защитную пленку, которая способствует заживлению рваных ран, порезов.

Используя чагу для ингаляций, снимают покраснение горла, воспаление в нем, отечность, избавляют от сиплости голоса, улучшают дыхание. А применяя для полосканий, лечат и горло, и гланды.

Этот гриб может помочь в улучшении обмена веществ, снижении артериального давления, уровня сахара в крови. Он нормализует работу сердечно-сосудистой системы, убирает приступы тахикардии, улучшает общее состояние организма.

Чага эффективно лечит расстройства нервной системы, помогает при нарушении сна, поскольку обладает успокаивающим действием. Отвары из этого гриба могут применяться при сильном треморе рук.

Силу чаги можно использовать при нарушении обмена веществ, для лечения поджелудочной железы и желудка. Фитонциды, флавоноиды и алкалоиды, которые есть в чаге, оказывают мочегонное и желчегонное действие. Людям с повышенной массой тела гриб поможет избавиться от лишних килограммов.

Чага полезна и для мужчин, и для женщин. У мужчин она значительно увеличивает продолжительность полового акта и в целом улучшает половое влечение. У женщин – лечит заболевания шейки матки, улучшает репродуктивную функцию.

Как отметил Вишневский, есть очень много рецептов, в которых применяется чага. Это и чаи, и мази, и ванны, и отвары, и примочки, и многое другое. Она действительно имеет легкий грибной вкус.

Кому не стоит употреблять?

И, как обычно, не забываем о противопоказаниях. Так, чагу не рекомендуется использовать в лечебных целях:

при индивидуальной непереносимости;

дизентерии;

колитах;

нарушениях работы кишечника;

беременности и кормлении грудью;

детям до 12 лет;

одновременно с внутривенным введением глюкозы, с препаратами на основе пенициллина, с антибиотиками.

Во всех остальных случаях очень желательно проконсультироваться с врачом.

Когда и где искать чагу?

Она может расти на ольхе, осине, березе, других деревьях. Но только березовая чага обладает уникальными лекарственными свойствами. Отправляться за ней, как говорят специалисты, можно в любое время года, но лучше всего – зимой.

Во-первых, есть больше свободного времени, когда в лесу ничего и не пособираешь. Во-вторых, на голых деревьях этот гриб лучше заметен. В-третьих, именно в холодное время года – поздней осенью и зимой – чага максимально накапливает биологически активные вещества.

Выбирать надо не молодые и не старые грибы, потому что в молодых еще ничего полезного нет, а старые уже разрушаются. Можно ориентироваться на размер – от 10 до 40 см в диаметре. Обязательно брать чагу с живой березы или недавно срубленной, да еще и повыше от земли. Потому что в грибах, которые растут на засохших деревьях или низко на стволе, совсем мало полезных веществ.

Они очень плотно сидят на дереве, поэтому руками снять чагу не получится. Лучше делать это с помощью пилы или топора – аккуратно отделить от ствола, в месте соединения с березой. В дело идет не весь гриб, а только внутренняя – золотисто-коричневая – его часть. Поэтому нужно еще удалить как верхний с трещинами слой, так и внутренний – светло-коричневый.

Что делать дальше?

Затем чагу нарезают кубиками по 3-5 см – для дальнейшей сушки. Делать это можно в духовке, в печке, в микроволновке, в сушилке. А можно дать грибу высохнуть в естественных условиях. Сырье должно быть максимально свежим, потому что затвердевает очень быстро.

В зависимости от дальнейшего использования чагу можно хранить в стеклянных банках, керамических емкостях, бумажных пакетах или тканевых мешочках (другие материалы не подходят) в кусочках, а можно перемолоть в порошок.

Популярный в соцсетях белорусский грибник Сергей (gribnik.by) поделился видео, как приготовить из сушеной чаги лечебный настой.

Как не перепутать?

Но будьте осторожны – не перепутайте чагу с другими наростами. Как объяснили грибоведы, чаще всего этот полезный гриб путают с трутовиком обыкновенным, или «кровяной губкой». Но последний имеет серый цвет и копытообразную форму.

Трутовик настоящий, или "кровяная губка"

Еще чагу надо отличать от другого трутовика – «березовой губки». Она бело-коричневого цвета, к тому же – однолетняя. В отличие от чаги, легко отламывается.

Березовая губка

Не чагой будет и нарост коричневого (не черного!) цвета. Это может быть просто рак дерева.

Также нарост может оказаться капом или сувелем. Они округлой формы, светлее, чем чага. А из капа могут еще и веточки расти.

Ранее Телеграф писал, что в белорусских лесах грибники все чаще замечали на поваленных деревьях и отмерших ветках деревьев необычный гриб-паразит. Он привлекает внимание своей яркой окраской и оригинальной формой — желеобразный дрожащий нарост не позволяет просто пройти мимо и так и просится в объектив камеры. Однако, далеко не все знают, что эта оранжевая дрожалка (и это вовсе не описание внешнего вида гриба, а его официальное название) в далёком Китае считается настоящим лакомством и используется для замены другого популярного деликатеса — морских гребешков.

В белорусских лесах заметили деликатесный гриб, который заменяет китайцам дорогие морские гребешки. Как приготовить?