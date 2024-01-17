Как приготовить котлеты из сушеных грибов? 2 вкусных и простых рецепта

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Опубликовано: 17.01.2024 12:06 , Обновлено: 17.01.2024

Зимой, когда свежих грибов в белорусских лесах нет (за редким исключением), отличным ингредиентом для разнообразных блюд становятся сушеные. Из них можно приготовить супы, соусы, пироги и даже котлеты. Последнее блюдо — это вкуснейшая альтернатива мясному оригиналу, а также прекрасный способ вспомнить вкус лета и порадовать близких. Нашли для вас 2 лучших рецепта котлет из сушеных грибов.

Такие альтернативные котлеты обладают богатым и насыщенным вкусом, который оценят все любители лесных даров. Кроме того, они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, что делает их более полезными для здоровья, чем обычные котлеты из мясного фарша.

[info_b]А еще котлеты из сушеных грибов являются отличным вариантом для вегетарианцев и людей, следящих за своим питанием.[/info_b]

Котлеты из сушеных грибов — простой рецепт №1

Ингредиенты:

120 г сушеных грибов;

1 луковица;

2 черствых булочки (можно заменить хлебом);

200 мл молока;

2 яйца;

100 г панировочных сухарей;

1 столовая ложка рубленой петрушки (по желанию);

соль

перец;

растительное или сливочное масло.

[info_b]Не добавляйте луковицу, если не любите ее в котлетах.[/info_b]

Способ приготовления:

Вымойте грибы, залейте 500 мл воды, отложите на 1 час. Сварите на медленном огне под крышкой в течение 50 минут.

Замочите булочки в молоке и слейте воду.

Очистите, промойте и нарежьте лук, обжарьте на масле, приправьте, снимите с огня, смешайте с петрушкой, грибами и яйцами.

Сформируйте из смеси круглые котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон в оставшемся масле.

Можно подавать с грибным соусом, приготовленным из грибного бульона.

Котлеты из сушеных грибов с грецкими орехами

Согласно этому рецепту, грибы необходимо залить водой и замочить минимум на 12 часов.

Ингредиенты:

сушеные грибы – 2 горсти;

луковица – 1 шт;

панировочные сухари – 2-4 столовые ложки;

яйца – 2 шт;

грецкие орехи – 2 столовые ложки мелкого помола;

молоко – 2 столовые ложки;

масло для жарки;

соль и перец для вкуса.

Способ приготовления:

Сварите грибы до мягкости в той же воде, в которой их замачивали (но добавьте соль). Затем тщательно процедите и измельчите с помощью мясорубки.

В большой миске смешайте грибы с мелко нарезанным луком и грецкими орехами. Добавьте яйца и панировочные сухари. Все тщательно перемешайте и приправьте смесь солью и перцем по вкусу. Масса должна получиться довольно густой.

Приготовленную массу отставьте на полчаса. За это время ингредиенты вся масса заметно затвердеет.

Затем разогрейте масло на сковороде и обжарьте сформированные руками небольшие котлетки. После формирования котлет их можно обвалять в сухарях. Обжаривайте их с каждой стороны по 2-3 минуты – пока они не подрумянятся.

С какими блюдами подавать грибные котлеты?

Котлеты из сушеных грибов могут сочетаться с различными блюдами и ингредиентами. Например, их можно подавать с:

картофельным пюре;

отварным рисом;

пастой;

овощными гарнирами (тушеными овощами или свежим салатом).

Кроме того, котлеты из сушеных грибов можно подавать с соусами на основе сливок или грибного бульона.

Ранее Телеграф писал, что котлеты по традиционному рецепту — вкусные сами по себе. Однако предела совершенству нет, поэтому иногда стоит поэкспериментировать, чтобы приблизиться к идеальному результату. Например, только один дополнительный ингредиент усилит вкус мяса и добавит ему пряную нотку. Попробуйте — и вряд ли пожалеете.

Добавьте в фарш 1 чайную ложку «секретного» ингредиента. Он сделает котлеты еще вкуснее