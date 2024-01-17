Как приготовить котлеты из сушеных грибов? 2 вкусных и простых рецепта
Зимой, когда свежих грибов в белорусских лесах нет (за редким исключением), отличным ингредиентом для разнообразных блюд становятся сушеные. Из них можно приготовить супы, соусы, пироги и даже котлеты. Последнее блюдо — это вкуснейшая альтернатива мясному оригиналу, а также прекрасный способ вспомнить вкус лета и порадовать близких. Нашли для вас 2 лучших рецепта котлет из сушеных грибов.
Такие альтернативные котлеты обладают богатым и насыщенным вкусом, который оценят все любители лесных даров. Кроме того, они богаты клетчаткой, витаминами и минералами, что делает их более полезными для здоровья, чем обычные котлеты из мясного фарша.
[info_b]А еще котлеты из сушеных грибов являются отличным вариантом для вегетарианцев и людей, следящих за своим питанием.[/info_b]
Котлеты из сушеных грибов — простой рецепт №1
Ингредиенты:
- 120 г сушеных грибов;
- 1 луковица;
- 2 черствых булочки (можно заменить хлебом);
- 200 мл молока;
- 2 яйца;
- 100 г панировочных сухарей;
- 1 столовая ложка рубленой петрушки (по желанию);
- соль
- перец;
- растительное или сливочное масло.
[info_b]Не добавляйте луковицу, если не любите ее в котлетах.[/info_b]
Способ приготовления:
Вымойте грибы, залейте 500 мл воды, отложите на 1 час. Сварите на медленном огне под крышкой в течение 50 минут.
Замочите булочки в молоке и слейте воду.
Очистите, промойте и нарежьте лук, обжарьте на масле, приправьте, снимите с огня, смешайте с петрушкой, грибами и яйцами.
Сформируйте из смеси круглые котлеты, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте до золотистой корочки с обеих сторон в оставшемся масле.
Можно подавать с грибным соусом, приготовленным из грибного бульона.
Котлеты из сушеных грибов с грецкими орехами
Согласно этому рецепту, грибы необходимо залить водой и замочить минимум на 12 часов.
Ингредиенты:
- сушеные грибы – 2 горсти;
- луковица – 1 шт;
- панировочные сухари – 2-4 столовые ложки;
- яйца – 2 шт;
- грецкие орехи – 2 столовые ложки мелкого помола;
- молоко – 2 столовые ложки;
- масло для жарки;
- соль и перец для вкуса.
Способ приготовления:
Сварите грибы до мягкости в той же воде, в которой их замачивали (но добавьте соль). Затем тщательно процедите и измельчите с помощью мясорубки.
В большой миске смешайте грибы с мелко нарезанным луком и грецкими орехами. Добавьте яйца и панировочные сухари. Все тщательно перемешайте и приправьте смесь солью и перцем по вкусу. Масса должна получиться довольно густой.
Приготовленную массу отставьте на полчаса. За это время ингредиенты вся масса заметно затвердеет.
Затем разогрейте масло на сковороде и обжарьте сформированные руками небольшие котлетки. После формирования котлет их можно обвалять в сухарях. Обжаривайте их с каждой стороны по 2-3 минуты – пока они не подрумянятся.
С какими блюдами подавать грибные котлеты?
Котлеты из сушеных грибов могут сочетаться с различными блюдами и ингредиентами. Например, их можно подавать с:
- картофельным пюре;
- отварным рисом;
- пастой;
- овощными гарнирами (тушеными овощами или свежим салатом).
Кроме того, котлеты из сушеных грибов можно подавать с соусами на основе сливок или грибного бульона.
Ранее Телеграф писал, что котлеты по традиционному рецепту — вкусные сами по себе. Однако предела совершенству нет, поэтому иногда стоит поэкспериментировать, чтобы приблизиться к идеальному результату. Например, только один дополнительный ингредиент усилит вкус мяса и добавит ему пряную нотку. Попробуйте — и вряд ли пожалеете.
Добавьте в фарш 1 чайную ложку «секретного» ингредиента. Он сделает котлеты еще вкуснее