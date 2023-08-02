Почему варенье получилось жидким? Нашли 5 способов его загустить

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Опубликовано: 02.08.2023 11:19 , Обновлено: 10.07.2024

Наиболее частая проблема при приготовлении домашнего варенья — то, что оно не густеет и остается слишком жидким. Это может произойти по разным причинам. И если уж так случилось, то не обязательно переделывать всю партию. Можно загустить варенье всего с помощью нескольких ингредиентов. Многие из них, возможно, уже есть у вас на кухне.

Почему варенье получилось жидким?

Приготовление варенья — это процесс проб и ошибок, даже при использовании определенного рецепта, и на это есть несколько причин. Перечислили некоторые из них.

Недостаточная кислотность. Кислоты, например лимонный сок, помогают снизить pH варенья, которое вступает в реакцию с натуральным или добавленным пектином, способствующим загустению джема. Если в рецепте не указан лимонный сок или сок лайма, то, возможно, для загущения варенья используется другой ингредиент, например пектин. Откорректируйте рецепт, уменьшив количество сахара или других загустителей, и добавьте лимонный сок. Кислотность по-прежнему необходима для клубничного и яблочного варенья даже если эти фрукты от природы содержат много пектина.

Низкая температура приготовления. Температура, при которой варится варенье, существенно влияет на его густоту. Если варить его при недостаточно высокой температуре, пектин и другие желирующие вещества не успевают застыть. При слишком высокой температуре варенье будет слишком липким и клейким.

Чтобы проверить, застыло ли варенье, положите небольшое количество на тарелку и дайте ему дойти до комнатной температуры. Если оно сохраняет свою форму, значит, партия варенья достаточно густая, чтобы приступить к консервированию.

Недостаточное количество пектина. Некоторые фрукты содержат больше натурального пектина, чем другие. К так называемым пектиновым фруктам относятся:

яблоки;

апельсины;

грейпфруты.

К фруктам с очень низким содержанием пектина относятся:

абрикосы;

сливы;

черника;

персики;

малина;

клубника.

Природный пектин, содержащийся во фруктах и овощах, сгущает джемы. Если пектина недостаточно в самих фруктах и не добавлять его дополнительно, то получится жидкое варенье. Кроме того, если плоды перезрели, содержание пектина в них ниже. Дополнительный пектин выпускают в нескольких формах. В продуктовых магазинах и в Интернете можно найти порошкообразный и жидкий пектин.

Слишком мало сахара. Как и в случае с пектином, некоторые фрукты содержат больше сахара, чем другие. Варенье, приготовленное из фруктов с большим содержанием сахара, загустевает само по себе легче, чем варенье с меньшим содержанием сахара. В рецепте без сахара или с низким содержанием сахара может быть недостаточно сахара для естественного загустения варенья даже при кипении.

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Как загустить варенье: 5 способов

Если вы хотите с самого начала получить густое варенье или исправить жидкое, эти приемы помогут вам.

Используйте кукурузный крахмал. Это распространенный загуститель для варенья, соусов, супов и глазури. Он также является оптимальным вариантом для приготовления варенья с меньшим количеством сахара или фруктов, содержащих меньше сахара или пектина.

При использовании кукурузного крахмала в качестве загустителя следует иметь в виду, что варенье из него получается мутноватым или молочным. Смешайте кукурузный крахмал с водой, чтобы получилась суспензия, и добавьте ее в смесь для варенья. Доведите до кипения, и джем почти сразу же загустеет.

Добавьте магазинный пектин. Он помогает загустить варенье из фруктов с низким содержанием пектина, например ежевичное варенье, или овощное желе. Он выпускается в виде порошка или жидкости, но наиболее распространен первый вариант. Порошкообразный пектин добавляют во фруктовый сок, измельченные фрукты или процеженное пюре перед нагреванием смеси для варенья.

Доведите варенье до кипения или сильного кипения (то есть не мешайте, чтобы не было пузырьков) на сильном огне, затем добавьте сахар. Для приготовления жидкого пектина сначала доведите до кипения фруктовый сок или пюре и сахар, затем добавьте жидкий пектин.

Используйте листовой или порошковый желатин. Несмотря на то, что с желатином может быть сложно работать, его добавление в рецепт — отличный способ спасения жидкоговаренья.

Существует два способа загустить варенье с помощью желатина, но самый простой — это размягчить листы желатина в горячей воде и добавить их в варенье в процессе приготовления. В качестве альтернативы можно растворить порошкообразный желатин в теплой воде и добавить его в еще варящееся варенье.

Уварите на плите. Если вы приготовили варенье и подождали, пока оно остынет, но оно все еще жидкое, перелейте его обратно в кастрюлю и снова доведите до кипения. Варите до тех пор, пока варенье не начнет уменьшаться и, соответственно, густеть.

Добавьте семена чиа. Варенье из семян чиа — это способ приготовления, который не требует варки. Семена чиа впитывают сок и влагу из фруктового пюре и набухают, придавая джему эффект загущения без нагревания, добавления сахара или пектина.

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