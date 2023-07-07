Белорус поделился способом, как за 5 минут перебрать ведро черники

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Опубликовано: 07.07.2023 13:36 , Обновлено: 10.07.2024

В грядущие выходные многие белорусы, наверняка, отправятся в лес за ягодами - погода тому благоприятствует, а те, кто успел сходить "на разведку" в лес на неделе, уже успели подразниться фотографиями богатого урожая черники в соцсетях. Однако, даже если вам повезёт набрести на ягодные места и заполнить вёдра ягодами, на этом ваш труд не закончится - их предстоит ещё перебрать. На это уходит, как правило, немало сил и времени, однако, есть способ упростить процесс, превратив его в минутное дело.

Оригинальным способом переборки ягод поделился в TikTok один опытный белорусский сборщик ягод. По словам его супруги, именно так они вот уже несколько лет удаляют все мелкие листочки, веточки и мусор из собранных ягод.

Для этого мужчина использует специальную доску с бортиками по краям (чтобы ягоды не улетали в стороны). Установив её вертикально под небольшим уклоном над ведром, он высыпает на неё небольшими порциями ягоды, давая им скатываться вниз. Листочки при этом задерживаются на доске или сдуваются в сторону. По словам авторов этого лайф-хака, таким образом можно перебрать ведро черники буквально за пять минут.

Некоторые пользователи в интернете также утверждают, что похожим способом пользовались ещё их бабушки, причём никаких специальных приспособлений для этого не нужно - достаточно положить под две ножки обычного стола какую-нибудь подставку, чтобы создать небольшой уклон. А далее - всё, как на видео.

В комментариях интернет-пользователи поделились и другими лайф-хаками, как быстро перебрать чернику. Кто-то предлагал залить ягоды водой (однако, в этом случае ягода “наберёт” много влаги и может “потечь”, предупреждают опытные сборщики ягод, и такая черника сгодится только на быструю переработку, например, на варенье), кто-то предложил выдувать листву и мелкий мусор феном.

Именно такой оригинальный способ продемонстрировала одна из интернет-пользовательниц на Youtube. Для этого она предложила высыпать чернику на металлический противень из духовки и обдувать его с помощью фена. Правда, делать это женщина рекомендовала на улице - иначе после такой ускоренной чистки всё сэкономленное время придётся потратить на уборку дома.

https://telegraf.news/obshhestvo/poshli-krasavcy-belorusy-pohvalilis-urozhaem-gribov-gde-bjut-rekordy-a-gde-sovsem-malo/

Напомним, после того, как долгий период засухи в Беларуси сменили дожди, заядлые грибники, наконец, могут похвастаться богатыми “уловами” из леса. Что ни день, то новые фотографии и видео с полными корзинками лисичек и боровиков выкладывают белорусы в соцсетях и делятся информацией, в каких регионах Беларуси полно грибов, а где в лесах совсем пусто.