Как загустить варенье? Эти 4 метода на выбор помогут добиться идеальной консистенции

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Опубликовано: 25.07.2024 09:40 , Обновлено: 25.07.2024

Приготовление варенье кажется простым делом, но для получения идеальной консистенции требуется немного больше, чем просто ягоды, фрукты и сахар. Добиться желаемой густоты помогут традиционные методы.

Что делать с жидким вареньем?

Загустение варенья - самая сложная часть его приготовления. Знание нескольких кухонных хитростей поможет вам добиться нужной консистенции.

Бабушкин метод

Один из проверенных способов - традиционный трюк наших бабушек: долгое кипячение варенья на медленном огне. Вода постепенно испаряется из фруктов, что приводит к идеальной консистенции.

[info_b]Однако важно регулярно помешивать варенье, чтобы оно не пригорело.[/info_b]

Фрукты с пектином

Одним из натуральных загустителей варенья является пектин. Он содержится во фруктах и отвечает за их желирование. Если вы готовите варенье из фруктов с низким содержанием пектина, таких как клубника, малина, черника, вишня, груша или персик, стоит добавить фрукт с высоким содержанием этого ингредиента, например, яблоко, крыжовник, смородину или айву.

[info_b]Можно также использовать пищевой пектин, продающийся в магазинах.[/info_b]

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Желатин

Еще один продукт для загущения - желатин. Просто замочите его в холодной воде, а затем добавьте в горячее варенье. Однако консистенция варенья с таким добавлением может отличаться от той, что получается традиционным способом.

Желе

Загустить варенье можно и с помощью желе. Просто влейте его в горячее варенье и равномерно распределите по поверхности, затем доведите до кипения, постоянно помешивая.

Сколько калорий в варенье?

Калорийность варенья зависит от:

количества сахара;

сорта фруктов или ягод;

количества воды ;

степени термической обработки.

Средняя калорийность варенья составляет 245-285 ккал/100 г.

Однако, если вместо сахара использовать фруктозу, то калорийность варенья будет значительно меньше – 150-155 ккал/100 г.

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