Как приготовить вкусное апельсиновое варенье? Нашли 2 простых рецепта

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.12.2023 10:44 , Обновлено: 21.12.2023

Апельсин — яркий и сочный фрукт, которые можно как есть просто так, так и использовать для создания различных десертов и консервации. Отличным способом сохранить его вкус и аромат надолго — приготовить варенье. Есть несколько методов, однако некоторые требуют слишком много времени и усилий. Нашли рецепт, для которого не нужны особые навыки в кулинарии.

Как подготовить апельсины для варенья?

Для начала стоит отметить, что апельсины обычно подвергаются химической консервации. Поэтому, независимо от способа дальнейшей подготовки, важно тщательно вымыть или даже вычистить фрукты.

Сначала ошпарьте апельсины, чтобы удалить покрытие, которым обычно покрывают фрукты перед транспортировкой. Затем тщательно вымойте их под горячей проточной водой и высушите бумажным полотенцем или тканью.

Как только вы это сделаете, можно приступать к приготовлению апельсинового джема.

С чем хорошо сочетается такой джем?

Апельсиновое варенье сочетается с различными продуктами и блюдами, как сладкими, так и не очень. Вот несколько вариантов:

Тосты или булочки с апельсиновым вареньем - это классическое сочетание, которое отлично подойдет для завтрака или полдника. Пироги или печенье — сладкое варенье добавит яркости и аромата выпечке. Сырные закуски. Сочетание соленого сыра и сладкого варенья создаст интересный контраст во вкусе. Мороженое или йогурт — добавление варенья к сладкому десерту придаст ему свежий и фруктовый вкус. Салаты с апельсиновым вареньем - можно добавить немного варенья к фруктовому салату или к салату с курицей для придания сладости и кислинки. Глазировка для мясных блюд - апельсиновое варенье можно использовать для глазировки мяса, такого как утка или свинина, чтобы добавить им аромат и сладость.

В общем, апельсиновое варенье можно сочетать с различными продуктами и блюдами в зависимости от вашего вкуса и предпочтений.

Простой рецепт варенья из апельсинов

Вам понадобятся всего 4 ингредиента :

2 кг апельсинов;

400 г сахара;

850 мл воды;

сок 2 лимонов.

Способ приготовления:

Очистите 4 апельсина от кожуры ножом, стараясь задевать как можно меньше белой части. Их кожуру мелко нарежьте. Оставшиеся апельсины также очистите от шкурки и избавьтесь от белой оболочки (альбедо), так как она дает горечь. Выжмите сок из апельсинов и лимонов и перелейте в кастрюлю. Добавьте нарезанную апельсиновую цедру. Поместите мякоть отжатых апельсинов вместе с косточками в сложенный вдвое марлевый мешочек. Завяжите мешочек ниткой, положите в кастрюлю с соком. Влейте воду, варите на слабом огне около 80 минут. По истечение времени выньте мешок с мякотью из кастрюли, дайте остыть и хорошо отожмите. Добавьте в сок сахар, варите на слабом огне, часто помешивая, около 80 минут. Проверьте консистенцию — налейте каплю варенья на охлажденную в морозилке тарелку. Если оно загустеет, варенье готово. Если оно стечет, варите варенье еще несколько минут. Если джем слишком жидкий, варите до тех пор, пока он не достигнет желаемой консистенции. Наполните стерилизованные банки горячим джемом, закройте их и переверните вверх дном. Оставьте так до полного остывания банок.

Рецепт без лимонов

Вот еще один вариант простого апельсинового варенья, где понадобятся только сами фрукты и сахар.

Ингредиенты:

Апельсины — 6 штук (крупных);

Сахар — 800 г.

Ранее Телеграф писал, что мандарины также отлично подходят для приготовления варенья. Причем, такой конфитюр прекрасно сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами. Как приготовить легко и быстро?

Как легко приготовить варенье из мандаринов? Понадобятся всего 2 ингредиента