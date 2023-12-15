Как легко приготовить варенье из мандаринов? Понадобятся всего 2 ингредиента
Мандарины — одни из любимых зимних фруктов, которые обладают сладким вкусом и ярким ароматом. Но мало кто знает, что эти цитрусовые отлично подходят для приготовления варенья. Причем, такой конфитюр прекрасно сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами. Как приготовить легко и быстро?
Прежде чем приступить к работе, запомните несколько моментов. Во-первых, выбирайте в магазине сочные мандарины. Как? Лучше всего брать тяжелые плоды.
Кроме того, фрукты должны быть упругими на ощупь, но не слишком. Если плод слишком твердый, скорее всего, он еще недостаточно созрел. И наоборот, слишком мягкие экземпляры обычно перезрелые или подгнившие. Идеальный мандарин должен иметь кожуру, которая хорошо прилегает к мякоти, но легко снимается.
Как выбрать вкусные и сладкие мандарины в магазине? Обратите внимание на эти 4 признака
Также не забывайте тщательно очищать дольки мандарина от белых мембран. Чем больше их останется, тем сильнее будет ощущаться горечь в варенье.
Простой рецепт мандаринового варенья
Ингредиенты:
- 1 кг мандаринов
- 400-600 г сахара (в зависимости от того, какой вкус вы предпочитаете - более сладкий или более кислый).
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Да, понадобится только это. Однако, если вы хотите более интересный, глубокий и пикантный вкус, можно добавить немного специй. Например:
- корицу,
- кардамон;
- анис;
- гвоздику;
- шафран;
- мускатный орех;
- ваниль.
Но не переборщите с количеством (достаточно будет до 6 чайных ложек). Именно мандарины должны играть главную роль.
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Приготовление:
Мандарины вымойте, очистите от кожуры, удалите как можно больше белых волокон.
Разделите плоды на дольки, нарежьте их на мелкие кусочки и выложите в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте фрукты сахаром.
Включите огонь и постоянно помешивайте содержимое кастрюли, пока не образуется более-менее однородная масса.
Получившуюся массу процедите через мелкое сито или марлю. Верните все в кастрюлю и варите, пока смесь не загустеет (примерно 30–45 минут).
За 15 минут до окончания приготовления добавьте специи, если хотите.
Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и пастеризуйте.
Варенье из мандаринов с кожурой
Еще один способ приготовить цитрусовый джем — не чистить фрукты от кожуры.
Вам понадобятся:
- мандарины (с плотно прилегающей кожурой) — 1 кг;
- сахар — 1 кг;
- вода — 100 мл.
Приготовление:
- Хорошо вымойте мандарины, вытрите их насухо. Нарежьте их тоненькими кружочками.
- Для сиропа смешайте сахар со 100 мл воды, положите в кастрюлю, доведите до кипения и варите 10 мин.
- Опустите мандариновые кружки в сироп.
- Доведите на сильном огне до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите 3 мин. Снимайте пену, если она образуется. Снимите с огня и оставьте остывать на 2 часа.
- Повторите пункт 4 еще 3 раза.
- Влейте варенье в стерилизованные банки и при желании закатайте.
Зачем жарить мандарины на сковороде?
Ранее Телеграф писал, что мандарины — это сочные и ароматные фрукты, которые, как правило, употребляют в свежем виде. Но что будет, если поджарить их? Этот необычный способ приготовления цитрусовых придаст им новые вкусовые нотки и разнообразит рацион в холодные зимние дни. Нашли 2 очень простых рецепта, которые точно могут порадовать вас и ваших близких.
Зачем жарить мандарины на сковороде? Нашли 2 необычных зимних рецепта