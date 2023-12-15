Как легко приготовить варенье из мандаринов? Понадобятся всего 2 ингредиента

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Опубликовано: 15.12.2023 11:59 , Обновлено: 15.12.2023

Мандарины — одни из любимых зимних фруктов, которые обладают сладким вкусом и ярким ароматом. Но мало кто знает, что эти цитрусовые отлично подходят для приготовления варенья. Причем, такой конфитюр прекрасно сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами. Как приготовить легко и быстро?

Прежде чем приступить к работе, запомните несколько моментов. Во-первых, выбирайте в магазине сочные мандарины. Как? Лучше всего брать тяжелые плоды.

Кроме того, фрукты должны быть упругими на ощупь, но не слишком. Если плод слишком твердый, скорее всего, он еще недостаточно созрел. И наоборот, слишком мягкие экземпляры обычно перезрелые или подгнившие. Идеальный мандарин должен иметь кожуру, которая хорошо прилегает к мякоти, но легко снимается.

Как выбрать вкусные и сладкие мандарины в магазине? Обратите внимание на эти 4 признака

Также не забывайте тщательно очищать дольки мандарина от белых мембран. Чем больше их останется, тем сильнее будет ощущаться горечь в варенье.

Простой рецепт мандаринового варенья

Ингредиенты:

1 кг мандаринов

400-600 г сахара (в зависимости от того, какой вкус вы предпочитаете - более сладкий или более кислый).

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Да, понадобится только это. Однако, если вы хотите более интересный, глубокий и пикантный вкус, можно добавить немного специй. Например:

корицу,

кардамон;

анис;

гвоздику;

шафран;

мускатный орех;

ваниль.

Но не переборщите с количеством (достаточно будет до 6 чайных ложек). Именно мандарины должны играть главную роль.

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Приготовление:

Мандарины вымойте, очистите от кожуры, удалите как можно больше белых волокон.

Разделите плоды на дольки, нарежьте их на мелкие кусочки и выложите в кастрюлю с толстым дном. Засыпьте фрукты сахаром.

Включите огонь и постоянно помешивайте содержимое кастрюли, пока не образуется более-менее однородная масса.

Получившуюся массу процедите через мелкое сито или марлю. Верните все в кастрюлю и варите, пока смесь не загустеет (примерно 30–45 минут).

За 15 минут до окончания приготовления добавьте специи, если хотите.

Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам и пастеризуйте.

Варенье из мандаринов с кожурой

Еще один способ приготовить цитрусовый джем — не чистить фрукты от кожуры.

Вам понадобятся:

мандарины (с плотно прилегающей кожурой) — 1 кг;

сахар — 1 кг;

вода — 100 мл.

Приготовление:

Хорошо вымойте мандарины, вытрите их насухо. Нарежьте их тоненькими кружочками. Для сиропа смешайте сахар со 100 мл воды, положите в кастрюлю, доведите до кипения и варите 10 мин. Опустите мандариновые кружки в сироп. Доведите на сильном огне до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите 3 мин. Снимайте пену, если она образуется. Снимите с огня и оставьте остывать на 2 часа. Повторите пункт 4 еще 3 раза. Влейте варенье в стерилизованные банки и при желании закатайте.

Фото: gastronom.ru

Зачем жарить мандарины на сковороде?

Ранее Телеграф писал, что мандарины — это сочные и ароматные фрукты, которые, как правило, употребляют в свежем виде. Но что будет, если поджарить их? Этот необычный способ приготовления цитрусовых придаст им новые вкусовые нотки и разнообразит рацион в холодные зимние дни. Нашли 2 очень простых рецепта, которые точно могут порадовать вас и ваших близких.

Зачем жарить мандарины на сковороде? Нашли 2 необычных зимних рецепта