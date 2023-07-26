Сколько лет могут храниться домашние закатки? Вот когда есть их уже точно нельзя

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.07.2023 14:30 , Обновлено: 09.09.2023

Многие белорусы летом сами занимаются маринованием и консервированием овощей, фруктов и ягод. Это отличный способ сохранить продукты, чтобы наслаждаться ими и зимой. Однако возникает вопрос, сколько месяцев или лет могут стоять домашние закатки и сохранят ли они свой вкус и качество на протяжении длительного времени? Нашли ответ и выяснили, какие признаки указывают на то, что соленья и варенье употреблять уже точно нельзя.

Как продлить срок годности закаток?

Прежде всего следует отметить, что срок хранения овощей и варенья зависит в большой степени от правильной подготовки стеклянных банок. Перед тем, как поместить в них продукты, их следует правильно подготовить, т.е. пастеризовать. Для этого можно выбрать один из способов:

поместить банки в кастрюлю с холодной водой и довести ее до кипения;

поставить банки в духовку, установить температуру 100°С и оставить там на 15-30 минут;

налить в банки немного воды, затем поместить их в микроволновую печь, установить максимальную мощность и прогрейть посуду в течение 2 минут;

положить банки в посудомоечную машину и запустить программу 75°C (не используйте моющие средства).

По желанию можно также протереть банки спиртом.

Затем наполните банки выбранным содержимым и плотно закройте. Поместите их в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения и варите 30 минут. Это так называемый процесс пастеризации, который позволит закаткам как можно дольше оставаться свежими.

Вы также можете сохранить блюда, добавив сахар, соль или уксус.

Также при хранении необходимо следить за температурой и условиями хранения, чтобы продукт не портился и не терял своих полезных свойств.

Сколько можно хранить маринованные огурцы?

Есть два срока, и они зависят от того, как вы мариновали огурцы. Если вы просто закрыли их, без последующей пастеризации, то срок хранения, как правило, составляет 6 месяцев.

Если же вы решили пастеризовать огурцы, то срок их хранения в подвале или кладовой увеличивается до года .

При этом

Запечатанные огурцы следует хранить в прохладном темном месте. Для этого идеально подходят погреба. Правильная температура для них — около 5-6°C.

При этом некоторые эксперты уверяют, что при правильной пастеризации и хранении овощей, их можно есть “в течение 2 лет после консервации”. Но мы все же советуем не затягивать.

Открытую банку огурцов можно хранить в холодильнике от нескольких недель до 3 месяцев. Однако вы также должны помнить о правильном их хранении.

Новость Телеграф

А что насчет закаток с помидорами и другими соленьями?

То же самое правило распространяется и на закатанные помидоры.

В целом срок годности домашней консервации может варьироваться, но предполагается, что такие продукты нужно съесть в течение года с момента их приготовления — тогда вы точно будете уверены в их качестве и свежести.

Хотя квашенную капусту из дубовой бочки или закрытой стеклянной банки (опять же при правильном хранении) стоит съесть чуть раньше - в течение 7-8 месяцев.

Сколько хранить домашнее варенье?

Как правило, банки с вареньем можно хранить максимум один год — желательно до весны и лета, когда начинается новый урожай.

Не храните их слишком долго, потому что они потеряют все свои самые важные качества: и вкус, и внешний вид, и пищевую ценность.

В некоторых из них также легче развиваются опасные для здоровья анаэробные бактерии.

Какие закатки точно нельзя есть?

Чтобы закатанные продукты не портились, проводите профилактические осмотры, чтобы убедиться, что все банки остаются герметичными (дно вогнуто, резинки банок прилипают к крышке).

Если вас настораживают цвет и запах закаток, лучше выбросить их. Вероятно, ничего хорошего от употребления таких продуктов не будет.

Также следите за признаками плесени на поверхности блюд. В таком случае банки следует выбросить. Даже после снятия покровного слоя продукт все равно будет непригоден к употреблению. Токсичные вещества, уже достигшие его центра, невидимы для человеческого глаза!

Какой уксус нельзя использовать для закаток? Смотрите на этот значок на этикетке

Чтобы закатанные овощи получились вкусными и безопасными для здоровья, необходимо правильно выбрать ингредиенты. Один из ключевых компонентов при мариновании овощей — уксус. Но некоторые его виды могут просто не предотвратить рост бактерий в ваших закатках. Вот на какой значок на этикетке нужно обратить внимание при покупке.

Какой уксус нельзя использовать для закаток? Смотрите на этот значок на этикетке