Не пьете чай из сосновых иголок? Узнали, почему полезен особенно осенью. Как заварить?

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Опубликовано: 07.09.2023 12:01 , Обновлено: 07.09.2023

Осень — это время года, когда мы особенно нуждаемся в поддержке нашего организма. Холодные дожди и ветра, снижение температуры и уменьшение количества солнечного света оказывают негативное влияние на наше здоровье. Однако, есть прекрасный способ укрепить свой иммунитет и улучшить самочувствие — пить чай из сосновых иголок. Почему же этот напиток так полезен практически для всех? Рассказываем и делимся секретами правильного заваривания.

Магические свойства сосны

Сосна — вечнозеленое хвойное дерево, которая широко распространено как в Европе, так и в Азии. Еще много веков назад ей приписывали магическое значение, причем не только в славянской культуре, но и у древних римлян или китайцев. Ранее сосну отождествляли с долголетием, самообладанием и упорством.

Японцы проводили чайные церемонии под кронами этих деревьев, а шотландцы сделали их национальным символом. Во многих странах сосна входила в состав рыцарских и дворянских гербов, символизируя справедливость, благородство и честность их владельцев.

Издавна ценились и лечебные свойства дерева. Положительное влияние сосны на организм человека ценится и сегодня, когда специалисты все чаще рекомендуют расслабляющие прогулки по сосновым лесам, пахнущим смолой.

Травяным сырьем является как кора, так и молодые побеги или смола. Сосновая хвоя также представляет большую ценность, в частности, для получения из нее масел методом паровой дистилляции. Собранные в лесу иголки можно использовать и для приготовления вкусного ароматного напитка.

Настои из этих трав советуют пить белорусам сразу после еды. Кому обязательно?

Чем полезны иголки?

Мало кто знает, что в иголках этого дерева содержится в пять раз больше витамина С, чем даже в лимоне, пишет Pysznosci.

Содержащаяся в них аскорбиновая кислота:

активизирует иммунную систему (что особенно важно осенью, когда многие болеют);

играет важную роль в выработке многочисленных ферментов;

влияет на выработку коллагена;

снижает склонность к кровотечениям и кровоточивость десен.

Высокая концентрация этого соединения придает хвое сильные антиоксидантные свойства, поддерживая естественные защитные механизмы организма, нейтрализуя разрушительное действие свободных радикалов и предотвращая развитие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Уникальный аромат хвои обусловлен наличием в ней эфирных масел, в первую очередь альфа-пинена, который обладает согревающими, антисептическими, желчегонными и мочегонными свойствами. Она может служить средством для лечения расстройств пищеварения, а также оказывает положительное влияние на нервную систему - эффективно успокаивает, улучшает концентрацию внимания и память.

Другим важным компонентом хвои являются дубильные вещества, т.е. антибактериальные и противовоспалительные соединения, укрепляющие иммунитет, противодействующие аллергии, положительно влияющие на мочевыделительную и пищеварительную системы (не случайно древние медики рекомендовали употреблять консервы из хвои при язве желудка или упорной диарее).

Но кому нельзя пить сосну?

Однако, все же есть исключения. Так, чай из сосновых иголок нельзя пить:

людям с аллергией на сосну или другие хвойные растения;

беременным;

детям до 2 лет.

Также эксперты не рекомендуют употреблять много напитка людям с заболеваниями почек и печени.

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Как правильно заварить чай из хвои

Самый простой способ — заварить хвою прямо в чашке:

Прежде всего, хорошенько промойте сосновые иголки. В это время можно вскипятить воду. Залейте иголки кипятком и настаивайте, периодически помешивая. Хвоя должна стать бледного цвета. Затем выньте иголки из чая (проще всего вилкой) — и готово. В напиток можно добавить лимонный сок и немного меда.

Если у вас больше времени и желания, можно попробовать другой метод — насыпать предварительно нарезанные иголки в кастрюлю с кипящей водой и варить около 20 минут, а затем настаивать еще 20 минут.

Также можно сварить чай поинтереснее и сделать его еще полезнее, добавив туда чабрец и цитрусовые.

Рецепт чая из сосновых иголок с чабрецом и цитрусовыми

Ингредиенты:

свежесобранные сосновые иголки (горсть) — красивые и зеленые, (коричневые выбрасывайте).

лимон;

апельсин;

чабрец.

[info_b] Другие компоненты чая также очень полезны:

свежевыжатый сок лимона и апельсина — также очень богатый источник витамина С,

свежий чабрец, благодаря высокому содержанию эфирных масел: тимола, карвакрола и цимола, обладает антисептическим, деконгестантным и антибактериальным действием;

мед обладает высокой антибиотической и антибактериальной активностью, оказывает антисептическое, противовоспалительное и отхаркивающее действие.[/info_b]

Промойте иголки в холодной воде и мелко нарежьте.

Лимон и апельсин ошпарьте кипятком, цедру натрите на терке и выжмите сок. Залейте кипятком кожуру и веточки чабреца, накройте и оставьте настаиваться на полчаса.

В готовый настой также можно добавить сок цитрусовых и мед.

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А зачем пить чай из герани?

Также обратите внимание на растения, которые растут у нас на подоконнике (и не только). Например, герань. Это популярное растение, также известное как «ангинка». Само название намекает на благотворное воздействие при всевозможных простудах.

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