Настои из этих трав советуют пить белорусам сразу после еды. Кому обязательно?

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Опубликовано: 04.09.2023 13:37 , Обновлено: 11.09.2023

После еды часто чувствуете дискомфорт, стеснение, растяжение в животе? Вместо того, чтобы пить лекарство, сделайте особый напиток. Дело в том, что настои, приготовленные из правильно подобранных смесей трав (и не только), поддерживают процесс пищеварения и уменьшают количество газов, образующихся в кишечнике.

Какие настои нужно пить после еды?

Лучше всего подойдут чаи, состоящие из ромашки, фенхеля и перечной мяты.

Ромашка обладает противовоспалительными, диастолическими и успокаивающими свойствами, которые могут помочь облегчить вздутие живота и другие проблемы с пищеварением. Она оказывает расслабляющее действие на мышцы кишечника, что уменьшает напряжение и дискомфорт, связанные со вздутием живота. Питье ромашкового чая успокоит пищеварительную систему.

Чаи из фенхеля (укропа) также известны своими свойствами снимать вздутие живота и помогать при проблемах с пищеварением. Фенхель содержит растительные соединения, которые оказывают расслабляющее действие на мускулатуру кишечника, способствуя уменьшению скопления газов и устранению неприятных ощущений, связанных с метеоризмом. Употребление чая из фенхеля помогает снять напряжение в кишечнике и облегчить процесс пищеварения.

Кроме того, перечная мята помогает улучшить пищеварение и снять метеоризм. Ее действие заключается главным образом в расслаблении гладкой мускулатуры кишечника. Это, в свою очередь, снимает спазмы, напряжение и дискомфорт, связанные с метеоризмом. Кроме того, мята обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, поэтому она снимает воспаление в пищеварительном тракте.

[info_b]Такие чаи можно купить в магазинах или аптеках. А затем заварить согласно инструкции.

Например, чайную ложку ромашки аптечной или пакетик с травой залить стаканом горячей воды, но не крутым кипятком. После закипания вода должна постоять 10 минут, чтобы остыть до 90-95 градусов, наиболее подходящих для заваривания любого чая. Настаивать под крышкой, как и обычный чай, 5-10 минут.[/info_b]

Что поможет при вздутии живота? Попробуйте эти специи

Оказывается, корица и имбирь обладают свойствами, положительно влияющими на процесс пищеварения и способствующими уменьшению вздутия живота. Обе эти специи можно добавлять в пищу, напитки или чаи.

[info_b]Однако следует помнить, что их действие может быть разным у разных людей, поэтому всегда нужно следить за реакцией и консультироваться с врачом, если вас беспокоит вздутие живота.[/info_b]

Корица содержит соединения, такие как циннамальдегид, которые участвуют в регулировании уровня сахара в крови, влияя на метаболизм глюкозы. Эта пряность оказывает успокаивающее действие на мускулатуру кишечника, что, в свою очередь, способствует уменьшению вздутия живота и дискомфорта при пищеварении.

Имбирь, напротив, обладает диастолическими и противовоспалительными свойствами, способствуя снятию напряжения мышц кишечника (что особенно полезно при метеоризме). Эта пряность стимулирует выделение пищеварительных ферментов и ускоряет перистальтику кишечника.

А кому нужно пить настой из лаврового листа?

Ранее Телеграф писал, что приготовление настоя лаврового листа с добавлением одной конкретной специи стоит недорого и может сделать многое для нашего здоровья. Более того, у многих, вероятно, уже есть необходимые ингредиенты на кухне.

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