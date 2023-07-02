Достали комары? Вот пять запахов, которые их отпугнут

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Опубликовано: 02.07.2023 18:41 , Обновлено: 12.09.2023

Эксперты рассказали про пять запахов, которые отпугнут комаров.

Специалисты назвали средства, которые быстро и эффективно помогут избавиться от надоедливых насекомых:

Цитронелла

Цитронелла — натуральное эфирное масло, получаемое из листьев и стеблей цимбопогона. В то время, как большинство людей не возражают против легкого цитрусового запаха, комары его просто ненавидят. Цитронеллу используют в различных спреях и свечах.

Чайное дерево

По словам экспертов, масло чайного дерева обладает антисептическими, антимикробными и противовоспалительными свойствами. Исследование показало, что масло чайного дерева - эффективное средство от насекомых, так как его аромат отпугивает таких насекомых, как комары.

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Лаванда

Растения лаванды или ее масляная форма являются одними из самых эффективных средств от комаров. Кроме того, лаванда обладает обезболивающими, противогрибковыми и антисептическими свойствами, а это значит, что помимо предотвращения укусов комаров, она успокаивает и кожу.

Лимонно-эвкалиптовое масло

Масло лимонного эвкалипта является одним из наиболее известных природных репеллентов. Центры по контролю и профилактике заболеваний в Америке одобрили его в качестве эффективного ингредиента средства от комаров.

Вы можете создать свою собственную смесь, используя одну часть масла лимонного эвкалипта на 10 частей подсолнечного масла.

Масло корицы

Хотя масло корицы встречается реже, его можно использовать для приятного запаха в доме, а также в качестве экологически чистого пестицида. Оно действует как репеллент против взрослых комаров, а также способно убивать даже личинки комаров.

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