Не пьете чай из герани? Вот почему будет полезен всем, особенно осенью

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.09.2022 13:08 , Обновлено: 11.09.2023

В холодные осенние дни нужно позаботиться о своем иммунитете. Стоит обеспечить организм ингредиентами, которые позволят ему пресекать возможные простудные заболевания в зародыше. И для этого не обязательно тянуться к «супервитаминам», которые продвигают маркетологи. Достаточно обратить внимания на растения, которые растут у нас на подоконнике (и не только).

Герань

Одним из таких является герань (герань душистая) – популярное растение, также известное как «ангинка». Само название намекает на благотворное воздействие при всевозможных простудах.

Самое ценное в герани – это ее листья. В них содержится эфирное масло, богатое флавоноидами, органическими кислотами, витамином С, гераниолом и дубильными веществами — всем, что будет полезно организму для борьбы с болезнью. Доказано, что герань оказывает болеутоляющее действие, успокаивает нервы и даже может регулировать гормональный баланс.

Герань можно использовать по-разному. Чтобы получить укрепляющий настой, достаточно залить несколько листьев горячей водой и дать настояться около 10 минут. Настой можно использовать и для домашних ингаляций — благодаря своим антисептическим и противовирусным свойствам он отлично подойдет при первых признаках инфекции дыхательных путей.

Также ее можно класть в блюда — мелко нарезанные листья добавляют в соус, варенье, желе, сироп или сладкий хлеб. Наш организм будет благодарен за такую ​​добавку.

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Сосна

Сосновый сироп также отличное средство для поддержки иммунитета. Однако необходимо помнить, что сироп готовят из молодых побегов (собранных обычно в апреле-мае). Поэтому, если вы пропустили урожай в этом году, стоит приобрести в аптеке хвойный сироп, а в следующем году попробовать приготовить его самостоятельно.

Для профилактики достаточно одной чайной ложки в день, в случае появления первых симптомов заболевания лучше употреблять от 3 до 4 столовых ложек в день.

Мудрец (шалфей)

Это еще одно растение, чьи полезные для здоровья свойства можно узнать из его названия. Оно происходит от латинского salve, что означает «быть здоровым». Его ингредиенты делают его одним из самых сильных природных антибиотиков. Он также содержит витамины А, С и В и минеральные соли. Растение противовоспалительное и диастолическое — поэтому его можно использовать во время менструации. Кроме того, это будет способствовать снижению уровня сахара в крови.

Мудрец можно заваривать как чай или добавлять в соленые или сладкие блюда. Однако из-за содержания туйона (химическое вещество, присутствующее в высоких концентрациях, например, в абсенте) при использовании этой травы рекомендуется умеренность.

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