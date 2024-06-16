Этот липовый компот станет спасением в летнюю жару и лекарством от простуды осенью. Вот что понадобится, помимо цветов

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Опубликовано: 16.06.2024 10:23 , Обновлено: 16.06.2024

К середине июня многие белорусские регионы уже окутал сладкий аромат цветущей липы, а значит, пришло время заготавливать этот доступный любому природный источник витамина С и ряда незаменимых микро- и макроэлементов. Традиционно липовый цвет высушивают, чтобы потом в межсезонье, в период простуд, заваривать ароматный и полезный чай. Однако, есть и более оригинальные способы заготовить липу на зиму, например, закатать с ней компот!

Чем полезен липовый цвет?

В фитотерапии липу давно и активно используют в качестве противовоспалительного, отхаркивающего, антисептического и седативного средства. Как поясняют специалисты, это обусловлено уникальному химическому составу липового цвета. Вот чем богаты цветы липы.

Аскорбиновая кислота (или витамин С) . Это вещество содержится в липовом цвете в большом количестве, что и обуславливает его ярко выраженные антиоксидантные свойства. Благодаря этому чашечка липового чая способна поддержать иммунную систему в борьбе с болезнетворными микроорганизмами и дать клеткам необходимую защиту от свободных радикалов, а ведь именно они являются одной из причин хронических воспалительных процессов, а также преждевременного старения клеток.

Полифенолы . Это целая группа антиоксидантов, укрепляющих иммунную и сердечно-сосудистую системы (например, снижающих риск развития заболеваний сердца и сосудов, таких как гипертония) и благотворно влияющих на обмен веществ.

Другой мощный антиоксидант - каротин - выступает в качестве активного помощника в восстановлении тканей организма после воспаления и заживлении ран, особенно, на слизистых оболочках.

Антибактериальное действие липового цвета обеспечивается за счёт флавоновых гликозидов и фитонцида тилиацина . Помимо того, что это вещество препятствует росту бактерий в организме человека, она также оказывает потогонное действие. Вот почему фитотерапевты рекомендуют пить липовый чай при высокой температуре, а также при кашле - отхаркивающий эффект достигается за счёт высокого содержания дубильных веществ.

Что же до эфирных масел , которые дают липе её характерный сладковатый запах, они одновременно обладают и антисептическими, и успокаивающими свойствами. Поэтому чашечка ароматного липового чая помогает снять напряжение и стресс после тяжелой трудовой недели, улучшают настроение и благотворно влияют на сон.

Кому противопоказан липовый цвет?

Впрочем, как у любого растительного препарата, у липы существуют противопоказания к применению. Они также обусловлены химическим составом липового цвета. Вот кому врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от употребления чая с липой и липового мёда.

Аллергики - цветы липы могут вызывать у них такие же симптомы, как пыльца - зуд, высыпания, в особо тяжелых случаях - отек гортани. Дети до 1 года - из-за большого содержания разнообразных активных соединений, которые могут спровоцировать у ребёнка индивидуальную непереносимость. Диабетики - из-за высокого гликемического индекса липы. Даже несладкий чай с липой может спровоцировать резкий перепад уровня глюкозы в организме.

Как приготовить липовый компот на зиму?

Если же вы не относитесь ни к одной из выше названных категорий, стоит присмотреться к новым рецептам, которые позволят наслаждаться летним ароматом липы не только в чае. Так, белорусский блогер, который публикует видео в соцсети TikTok под ником nechepurenki.by, выложил рецепт необычного липового компота, который легко станет заменой липовому чаю в жару.

Для приготовления липового компота на трёхлитровую банку нужно:

большая жменя свежего, вымытого липового цвета,

1-2 кружочка апельсина,

1 стакан сахара,

1 ч.л. лимонной кислоты.

Засыпав всё это по стерилизованным банкам, нужно залить липу кипятком и закатать. Чтобы сахар лучше растворился, блогер также рекомендовал “раскатывать” закатанные банки. Вот как он это делает.

В комментариях под видео у некоторых зрителей вызывало недоумение, зачем закатывать, по сути, липовый чай, если его круглый год можно заваривать небольшими порциями, если летом предварительно насушить липового цвета. Однако, и сам автор рецепта, и те комментаторы, которые ранее уже опробовали этот рецепт, утверждают, что вкус свежезаваренного липового цвета, закатанного таким образом, отличается от заваренного высушенного цвета.

“Разница как у компота из свежих яблок и сухофруктов,” - сравнил один из зрителей.

Кстати, некоторые хозяйки аналогичным образом закатывают липовый компот с клубникой или мятой вместо апельсинов. В общем, липовый цвет - это тот самый базовый ингредиент, который позволяет легко экспериментировать на кухне, не утрачивая при этом своих полезных свойств.