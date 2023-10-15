Можно ли есть яблоки с пятнами? Эксперты рассказали, почему надо смотреть на цвет

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Опубликовано: 15.10.2023 10:57 , Обновлено: 15.10.2023

Фрукт или овощ не обязательно должны быть идеальными. На яблоках могут быть темные пятна. Но можно ли такие есть? Профессор Дариуш Панька из Университета технологий и наук, микробиолог и фитопатолог, рассказал, что сними делать.

“Как фитопатолог и микробиолог я знаю, что если продукт не имеет какого-либо дефекта в виде симптомов заболевания, то это значит, что яблоко, взятое из примера, должно было подвергаться достаточно интенсивной химической защите. Однако теоретически это безопасный продукт”, - рассказал учёный, уточнив, что даже “идеальные” фрукты не содержат химических веществ больше, чем это положено.

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“Но они могут содержать химикаты. Много раз в истории оказывалось, что химическое соединение, считавшееся безопасным на данном этапе, через какое-то время переставало быть таковым. Технический прогресс в методах исследования позволяет нам смотреть глубже и проверять предыдущие результаты. Подводя итог, можно сказать, что продукты в магазине безопасны в соответствии с текущим уровнем знаний”, - рассказал профессор.

Когда мы говорим о пятнах на яблоках, то речь идёт о темных местах на кожице, которые ещё называются паршей. Это заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis.

Если на яблоках и грушах есть небольшие пятна парши, то их можно есть, предварительно почистив фрукт. Но, если пятен много, то лучше отказаться от покупки или хранения таких плодов.

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Другим видом повреждения яблока могут быть маленькие коричневые пятна на кожице яблок — это ядовитый и вредный токсин плесени, называемый патулин. Чаще всего возникает на яблоках, но поражает и другие фрукты.

Яблоки с патулином куда опаснее

Повреждённые таким образом полы, лучше вообще не употреблять.

[info_b]Патулин — микотоксин — химическое соединение, выделяемое грибами (плесенями) рода Penicillum expansum , Aspergillus clavatus , Byssochlamys nives и Byssochlamys fulva . В качестве вторичного метаболита патулин способствует проникновению этих грибов в плоды и выживанию в их кислой среде. Таким образом, гифы плесени , хотя и невидимые невооруженным глазом, захватывают весь плод – это хорошо видно под микроскопом.[/info_b]

Микотоксин действует медленно и постепенно. Если кто-то не возражает против вмятин на фруктах – ананасах, бананах, персиках, вишне, грушах, яблоках, абрикосах, нектаринах, помидорах, смородине, клубнике, винограде, вишне и т. д. – и ест их, он со временем почувствует эффекты патулина.

Вещкство приводит к повреждению слизистой оболочки кишечника и общей бактериальной суперинфекции пищеварительного тракта. У некоторых, кто ест зараженные плесенью фрукты, патулин вызывает головную боль.

Коричневые пятна – признак того, что начался процесс гниения. Патулин не погибает при пастеризации или стерилизации , прекрасно растворяется в воде . Поэтому, если мы используем помятые или разрезанные фрукты, патулин все равно будет присутствовать в компотах, джемах, уксусах и всех консервах, содержащих такие фрукты. Временная экономия может привести лишь к осложнениям со здоровьем в долгосрочной перспективе.

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