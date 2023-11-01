Почему яблоки темнеют при нарезке? Нашли способ оставить их красивыми на столе подольше

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Опубликовано: 01.11.2023 10:06 , Обновлено: 01.11.2023

Яблоки - один из самых популярных и полезных фруктов, которые можно встретить на столе почти каждой семьи. Их часто добавляют во многие блюда, например, в салаты. Однако, при нарезке эти фрукты часто темнеют и теряют свой привлекательный внешний вид. Но не стоит отчаиваться, ведь есть простое решение этой проблемы.

Почему яблоки темнеют после очистки?

То, что фрукты, например яблоки, темнеют, не должно вас беспокоить, поскольку это совершенно естественная химическая реакция.

Фрукты после очистки, особенно богатые ферментами, такие как яблоки, груши, бананы или авокадо, могут потемнеть в результате химической реакции, называемой окислением.

Когда фрукты очищают от кожуры или нарезают, их внутренняя структура подвергается воздействию кислорода. В результате ферменты, содержащиеся в плодах, вступают с ним в реакцию, что вызывает процесс окисления, пишет Wprost.

Побочным эффектом является появление коричневых пятен на поверхности плодов.

Что можно сделать, чтобы яблоки не темнели?

Потемнение, конечно не меняет вкуса фрукта, но влияет на его эстетический вид и делает его гораздо менее аппетитным.

Для того, чтобы этого избежать, достаточно погрузить очищенные и нарезанные яблоки на некоторое время в газированную воду. Эта бесцветная жидкость с пузырьками не только сохранит их цвет, но и не изменит их вкус (как это происходит при других способах предотвращения потемнения фруктов).

Если вы готовите яблоки, например, для яблочного пирога или яблочного мусса, нарезая их ломтиками или натирая на терке, можно воспользоваться и другим способом. Для этого очищенные фрукты нужно сбрызнуть лимонным соком. Это позволит сделать плоды после очистки светлыми — кислотная реакция значительно замедлит реакцию потемнения. Лимонный сок, являясь хорошим источником аскорбиновой кислоты, препятствует реакции окисления, задерживая потемнение плодов.

Есть и другие хитрости, которые позволят сохранить аппетитный вид очищенных фруктов даже через длительное время:

обмакивание их в сахар;

вымачивание в ананасовом соке;

ошпаривание плодов в горячей воде;

замачивание в растворе холодной воды и соли (половина чайной ложки на литр).

Яблоки с пятнами

Ранее Телеграф писал, что на яблоках иногда появляются темные пятна. Но можно ли есть такие фрукты? Профессор Дариуш Панька из Университета технологий и наук, микробиолог и фитопатолог, рассказал, что с ними делать.

Можно ли есть яблоки с пятнами? Эксперты рассказали, почему надо смотреть на цвет