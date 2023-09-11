Можно ли есть яблоки и груши с пятнышками? Вот что говорят эксперты
Что делать, если вы заметили на яблоке или груше небольшие пятнышки или гниль? Наверняка многие хоть раз задавались вопросом, можно ли есть эти фрукты, если обрезать поврежденную и уже несъедобную часть. Ответ на этот вопрос, на самом деле, неочевидный. Узнали, что советуют эксперты.
Есть яблоки или груши прямо с пятнами парши или гнили — очевидно, плохая идея. Все дело в том, что в них содержаться токсины.
Но можно ли обрезать опасный участок и съесть визуально здоровый остаток фрукта? Или даже просто приготовить или законсервировать? Есть несколько нюансов.
По словам эксперта Procvetok в TikTok, если пятна гнили или парши “очень большие” и “растрескались”, то такие плоды “на переработку пускать нельзя — только в компост”. При этом даже компост посоветовали пролить препаратами триходермы.
Однако, отметила специалист, “если пятнышки небольшие” и их “немного”, их можно срезать, а яблоки или груши переработать — на варенье, компот, высушить. И даже “заложить на хранение”.
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В свою очередь польский специалист по формированию зеленых насаждений, автор советов и статей по садоводству Мацей Александрович считает, что лучше “избегать употребления в пищу яблок, зараженных паршой”.
“Конечно, наши бабушки такие яблоки непременно использовали для консервации, вырезая пятна, и никто не пострадал. Однако сегодня известно, что плоды, зараженные паршой, хранятся хуже или вообще не пригодны для хранения. Существует также мнение, что продукты метаболизма грибов могут обладать канцерогенными свойствами в организме человека», — объяснил он.
Поэтому эксперт посоветовал лучше не есть такие фрукты в больших количествах и не перерабатывать. Но добавил:
“Конечно, следует руководствоваться здравым смыслом и если вы удалите пятна и один раз съедите такие яблоки, ничего не должно произойти”.
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