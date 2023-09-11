Можно ли есть яблоки и груши с пятнышками? Вот что говорят эксперты

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Опубликовано: 11.09.2023 07:15 , Обновлено: 10.09.2023

Что делать, если вы заметили на яблоке или груше небольшие пятнышки или гниль? Наверняка многие хоть раз задавались вопросом, можно ли есть эти фрукты, если обрезать поврежденную и уже несъедобную часть. Ответ на этот вопрос, на самом деле, неочевидный. Узнали, что советуют эксперты.

Есть яблоки или груши прямо с пятнами парши или гнили — очевидно, плохая идея. Все дело в том, что в них содержаться токсины.

Яблоки, зараженные паршой

Но можно ли обрезать опасный участок и съесть визуально здоровый остаток фрукта? Или даже просто приготовить или законсервировать? Есть несколько нюансов.

По словам эксперта Procvetok в TikTok, если пятна гнили или парши “очень большие” и “растрескались”, то такие плоды “на переработку пускать нельзя — только в компост”. При этом даже компост посоветовали пролить препаратами триходермы.

Однако, отметила специалист, “если пятнышки небольшие” и их “немного”, их можно срезать, а яблоки или груши переработать — на варенье, компот, высушить. И даже “заложить на хранение”.

В свою очередь польский специалист по формированию зеленых насаждений, автор советов и статей по садоводству Мацей Александрович считает, что лучше “избегать употребления в пищу яблок, зараженных паршой”.

“Конечно, наши бабушки такие яблоки непременно использовали для консервации, вырезая пятна, и никто не пострадал. Однако сегодня известно, что плоды, зараженные паршой, хранятся хуже или вообще не пригодны для хранения. Существует также мнение, что продукты метаболизма грибов могут обладать канцерогенными свойствами в организме человека», — объяснил он.

Гниль на груше

Поэтому эксперт посоветовал лучше не есть такие фрукты в больших количествах и не перерабатывать. Но добавил:

“Конечно, следует руководствоваться здравым смыслом и если вы удалите пятна и один раз съедите такие яблоки, ничего не должно произойти”.

Можно ли отрезать заплесневелую часть и съесть остальной помидор?

Как ранее писал Телеграф, когда какая-то часть томата в процессе хранения покрылась плесенью, часто возникает желание отрезать там, где появилось неприятное пятно, а остальную часть помидора съесть. Можно ли так делать?

Можно ли отрезать заплесневелую часть и съесть остальной помидор? Вот, что говорят медики