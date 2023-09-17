На росТВ назвали цвет белорусских яблок в 2023 году необычным. Что не так?

Опубликовано: 17.09.2023 08:20 , Обновлено: 17.09.2023

В середине сентября в Беларуси в самом разгаре яблочный сезон. Судя по первым отчётам фермерских хозяйств, аномально жаркое лето с периодической засухой существенно не сказалось на урожайности в яблоневых садах, а вот на окрасе фрукта температурные аномалии отразились.

Об этом рассказали журналисты российского телеканала “Мир 24” в репортаже с белорусского фермерского хозяйства под Молодечно Минской области. По словам авторов репортажа, особенностью белорусских яблок урожая 2023 года станет необычный красно-зеленый окрас.

Как пояснили журналисты, для того, чтобы фрукт стал красным, в период, когда яблоко наливается, нужны ощутимые перепады температуры: тёплые дни и холодные ночи. Однако, в этом году летние ночи в Беларуси выдались аномально теплыми, поэтому яблоки некоторых сортов полностью так и не покраснели.

Впрочем, на сам урожай температурные аномалии и даже отсутствие осадков в отдельные летние периоды не повлияло: в садах данного фермерского хозяйства организован капельный полив. Это позволило владельцам яблоневого сада, раскинувшегося на территории в 40 гектаров, добиться урожая в 50 тонн товарного яблока с каждого гектара.

“В России любят глазами”

Глава фермерского хозяйства Игорь Абрамчик отметил, что большая часть урожая уходит на экспорт, как правило, в Россию. Он также отметил, что если белорусы выбирают яблоки, исходя из их вкусовых качеств (любимым сортом белорусов он назвал “Белорусское сладкое”), то покупатели в России “любят глазами”, поэтому яблоко на экспорт “должно быть красивым”.

Как скажется на продажах изменение цвета сортовых яблок, вызванное погодными аномалиями в этом году, руководитель фермерского хозяйства не стал прогнозировать.

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