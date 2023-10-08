Как сделать яблочный уксус дома за копейки? Понадобится кожура и еще два продукта

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Опубликовано: 08.10.2023 13:43 , Обновлено: 08.10.2023

У вас много яблок, и вы не знаете, как использовать кожуру? Вместо того чтобы выбрасывать, лучше приготовить яблочный уксус. Этот продукт обладает антибактериальными, антисептическими и противовоспалительными свойствами. Для приготовления яблочного уксуса из кожуры вам понадобятся всего три ингредиента.

Приготовление яблочного уксуса из очистков очень простое и является отличным способов не тратить продукты впустую.

Для приготовления домашнего продукта вам понадобятся:

1 кг яблочной кожуры;

1 литр воды;

2 столовые ложки сахара.

[info_b]Отметим, что 1 литр яблочного уксуса в Беларуси стоит 4-6 рубля. Тогда как самодельный обойдется вам почти бесплатно. Купить нужно только сахар (если его нет дома) — 1 кг в магазинах стоит около 2,70 BYN. Но так как на 1 литр домашнего уксуса понадобится всего 50 г, то себестоимость бутылки составит 14 копеек.[/info_b]

Как сделать яблочный уксус в домашних условиях?

Кожуру вымойте, высушите и положите в стерилизованную емкость.

Смешайте воду с сахаром и залейте кожуру до полного ее покрытия.

Перемешайте и накройте посуду льняной салфеткой.

Если есть возможность, закрепите ткань бечевкой.

Перемешивайте продукт каждый день в течение примерно 4-6 недель. Яблочный уксус должен быть готов, когда с поверхности исчезнет пена.

Процедите раствор и разлейте в чистые бутылки.

Вот еще один способ приготовления.

А ранее Телеграф писал, что яблочный уксус стоит добавить при жарке мяса.

Налейте эту жидкость, когда жарите мясо. Мягкой и сочной должна стать даже говядина