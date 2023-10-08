Как сделать яблочный уксус дома за копейки? Понадобится кожура и еще два продукта
У вас много яблок, и вы не знаете, как использовать кожуру? Вместо того чтобы выбрасывать, лучше приготовить яблочный уксус. Этот продукт обладает антибактериальными, антисептическими и противовоспалительными свойствами. Для приготовления яблочного уксуса из кожуры вам понадобятся всего три ингредиента.
Приготовление яблочного уксуса из очистков очень простое и является отличным способов не тратить продукты впустую.
Для приготовления домашнего продукта вам понадобятся:
- 1 кг яблочной кожуры;
- 1 литр воды;
- 2 столовые ложки сахара.
[info_b]Отметим, что 1 литр яблочного уксуса в Беларуси стоит 4-6 рубля. Тогда как самодельный обойдется вам почти бесплатно. Купить нужно только сахар (если его нет дома) — 1 кг в магазинах стоит около 2,70 BYN. Но так как на 1 литр домашнего уксуса понадобится всего 50 г, то себестоимость бутылки составит 14 копеек.[/info_b]
Как сделать яблочный уксус в домашних условиях?
Кожуру вымойте, высушите и положите в стерилизованную емкость.
Смешайте воду с сахаром и залейте кожуру до полного ее покрытия.
Перемешайте и накройте посуду льняной салфеткой.
Если есть возможность, закрепите ткань бечевкой.
Перемешивайте продукт каждый день в течение примерно 4-6 недель. Яблочный уксус должен быть готов, когда с поверхности исчезнет пена.
Процедите раствор и разлейте в чистые бутылки.
Вот еще один способ приготовления.
А ранее Телеграф писал, что яблочный уксус стоит добавить при жарке мяса.
Налейте эту жидкость, когда жарите мясо. Мягкой и сочной должна стать даже говядина