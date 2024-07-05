Можно ли есть фрукты с тёмными пятнами? Учёные рассказали, когда организму грозит "суперинфекция"

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.07.2024 19:27 , Обновлено: 05.07.2024

Лето — время, когда больше всего хочется свежих и вкусных фруктов. Однако если не съесть их сразу, через несколько дней на плодах начинают появляться коричневые пятна. Многих из нас это не пугает, и мы просто срезаем непривлекательный участок ножом. Однако иногда такие потемнения могут говорить о действительно важных вещах, из-за которых человеку грозит отравление.

Оказывается, коричневые пятна на кожуре плодов могут указывать на наличие патулина — токсичного вещества, которое вырабатывается плесенью. Научно доказано, что патулин образуется в результате деятельности плесневых грибов. Это вторичный метаболит, который помогает грибам проникать внутрь фруктов и выживать в кислой среде. Интересно, что процесс заражения часто начинается с незначительных повреждений, возникающих при сборе, транспортировке или хранении плодов.

Употребление фруктов, содержащих патулин, может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Этот микотоксин действует постепенно, вызывая повреждение слизистой оболочки кишечника и бактериальную суперинфекцию желудочно-кишечного тракта. У людей, страдающих мигренью, патулин может вызвать сильные головные боли.

К сожалению, удаление коричневых пятен с кожуры не устранит проблему. Патулин проникает во весь плод и остаётся в нём даже после вырезания поврежденного фрагмента. Такие процессы, как пастеризация или стерилизация не разрушают микотоксин — он устойчив к высоким температурам и прекрасно растворяется в воде. Таким образом, фрукты, заражённые патулином, даже после обработки могут по-прежнему содержать токсичное вещество.

Что же касается бананов, то можно выдохнуть: в этом случае коричневые пятна на фруктах возникают по другой причине. В большинстве своём они являются результатом естественного процесса созревания. Бананы собирают, когда их кожура ещё зелёная, а содержащийся в ней хлорофилл придаёт им твёрдость. В процессе транспортировки он превращается в каротин, который и отвечает за изменение цвета кожуры на жёлтый.

Несмотря на то, что современные методы транспортировки и хранения позволяют замедлить созревание бананов, при комнатной температуре этот процесс ускоряется, часто приводя к появлению коричневых пятен. Однако помните: эти пятна являются естественной стадией созревания и не обязательно означают порчу плода.

При этом нужно быть особенно внимательным, если потемнения появились не на кожуре, а на мякоти. В этом случае можно смело утверждать, что плод испорчен и в нём могут развиваться споры плесени. Употребление такого банана грозит человеку пищевым отравлением и желудочными заболеваниями, так что лучше не рисковать.

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