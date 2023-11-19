Эту «царскую траву» советуют заваривать вместо чая. Чем полезен базилик и как вырастить его дома?

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Опубликовано: 19.11.2023 12:31 , Обновлено: 28.11.2023

Базилик, известный также как "царская трава", является одним из самых популярных и ароматных растений. Люди по всему миру любят его за яркий и насыщенный вкус, поэтому и добавляют в различные блюда. Кроме того, базилик обладает рядом полезных свойств для здоровья. Но не все знают, что это удивительное растение можно вырастить самостоятельно на подоконнике, а также заваривать его (с чаем или без). Рассказываем, как это сделать без особого труда.

Почему базилик называют «царской травой»?

Базилик называют царской, или королевской, травой, потому что он имеет очень благородный и приятный аромат, который считали достойным знати. В то же время, как пишет garden-zoo, само название «базилик» произошло от греческих: «basileus» — король и «ozein» — пахнуть.

Кроме того, базилик широко использовали в кулинарии древнего Рима, где его даже считался священной травой.

Стоит также отметить, что эту траву даже упоминает Бокаччо в «Декамероне». А известный врач Авиценна использовал растение в лекарственных целях.

Чем полезен базилик?

Как уверяют эксперты, базилик имеет множество свойств, которые способствуют улучшению здоровья и благополучия организма. Например, он может помочь:

укрепить иммунитет и защитить от инфекций и воспалений, благодаря содержанию витамина С, эфирных масел и антиоксидантов;

поддержать работу сердечно-сосудистой системы, снижая уровень холестерина, предотвращая атеросклероз и сердечные приступы, улучшая кровообращение и снимая спазмы. Базилик богат витамином К, который необходим для нормальной свертываемости крови;

улучшить пищеварение, стимулируя выработку желудочного сока, аппетит и метаболизм. Базилик также обладает противоглистным, противомикробным и противогрибковым действием, очищая кишечник от паразитов и инфекций.

способствовать здоровью кожи и волос, увлажняя, питая и защищая их от окислительного стресса. Экстракт базилика входит в состав многих косметических средств для ухода за сухой и поврежденной кожей и волосами. улучшить настроение, снять стресс и усталость, повысить концентрацию и память, благодаря воздействию на нервную систему. Базилик также способен улучшить сон и снизить риск депрессии.

Однако, как и любой продукт, базилик имеет свои противопоказания , которые нужно учитывать перед его употреблением. Базилик не рекомендуется употреблять при:

индивидуальной непереносимости или аллергии на базилик или другие растения семейства губоцветных беременности и лактации, так как базилик может вызвать повышение тонуса матки, преждевременные роды или уменьшение лактации.

низком давлении, так как базилик может снизить его еще больше, вызвав головокружение, слабость или обморок.

нарушениях свертываемости крови или приеме антикоагулянтов, так как базилик может усилить их действие и спровоцировать кровотечение.

заболеваниях щитовидной железы, так как базилик может влиять на ее функцию и уровень гормонов.

Налейте в кофе столовую ложку этой жидкости. Так он получит «бархатисто-мягкий» вкус

Как заварить базилик?

Чаще всего «царскую траву» используют для салатов и супов. Но если в блюдах он выполняет роль приправы-дополнения, то в чае базилик – важный компонент, который способствует укреплению иммунитета, снижает уровень холестерина, укрепляет сосуды и повышает умственную активность, что особенно важно утром перед работой.

Настаиваем базилик

Залейте 50 г базилика литром кипятка и настаивать 20 минут. Можно уменьшить количество «царской травы» и добавить, например, листья черной смородины, малины или мяты.

[info_b]В одну столовую ложку помещается 13 г сушеного базилика.[/info_b]

Базилик с куркумой, имбирем и перцем

Есть рецепт и для более смелых:

в небольшой емкости вскипятите литр воды;

добавьте 2 столовые ложки куркумы, по щепотке имбиря и перца и тертую цедру лимона;

немного подержите все это на слабом огне;

добавьте 1- 2 чайные ложки базилика и еще поварите пару минут.

положите мед.

Рецепт с чаем

На одну чайную ложку чая нужно чайную ложку сушеного базилика и 200 г воды. Настаивать — 20 минут. Также можно добавить немного сушеной мяты или мелисс, ромашку или положить лимон.

Холодный способ

Возьмите 8 чайных ложек чая, 80 г базилика, 450 г клубники, нарезанной ломтиками, и 140 г сахара. Все это надо залить кипятком, настоять 10 минут, а потом убрать в холодное место.

Эксперементируйте

Не бойтесь добавлять свои любимые специи и травы. Например, корицу или имбирь. Возможно, вы найдете свой идеальный вариант.

Как вырастить базилик дома?

В обычных сетевых магазинах можно купить не только свежий и сушеный базилик, но и его семена. Это довольно распространенное растение, которое прекрасно приживется дома.

Сначала семена стоит замочить в теплой воде на пару суток. Затем подержите их в слабом растворе марганцовки и просушите. На дно большого горшка положите керамзит или гальку, а потом засыпьте грунт. Посыпьте семена в грунт (по инструкции на упаковке) Горшок накройте пленкой для создания парникового эффекта и до появления ростков не убирайте ее. Только периодически приоткрывайте для проветривания. Базилик должен расти на хорошо освещенном подоконнике (осенью и зимой стоит ставить лампу на 12 часов в день).

Собирать «урожай» можно уже при наличии четырех листочков. Просто отщипните два верхних. Потом надо немного срезать стебель и далее уже отрывать любые боковые листочки, при этом оставляя как минимум четыре. Бутоны тоже лучше срезать.

Если вы решите посадить базилик в огороде, то в начале апреля специалисты советуют поместить семена в контейнеры, а в начале июня пересадить в открытый грунт (за 15 – 20 дней до пересадки растения начинают «закаливать», вынося днём на свежий воздух). Собирают базилик при появлении первых бутонов.

А сушить лучше только листья базилика, без стеблей. Можно просто разложить их на ровной поверхности (без попадания прямых солнечных лучей), можно воспользоваться духовкой – при открытой дверце, микроволновкой или электросушилкой.

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