Посадите эти 3 растения — и вы принесёте неоценимую пользу для своего здоровья. Как их приготовить?

Опубликовано: 03.06.2024 12:49 , Обновлено: 03.06.2024

Каждый владелец приусадебного участка заинтересован в выращивании полезных овощей, фруктов и трав. Говоря о последних, стоит знать, что некоторые из них могут принести максимальную пользу для здоровья. Посадив эти три растения, вы не только обеспечите себя ароматными специями в течении года, но и вырастите материал для по-настоящему целебного чая. Какую пользу принесут розмарин, орегано и шалфей? и как приготовить из них лекарственный напиток?

Приходилось ли вам слышать о голубых зонах нашей планеты? Это территории, где люди живут дольше всего и меньше страдают от различных заболеваний. Учёные давно изучали этот феномен и установили, что люди, проживающие в этих зонах, имеют ряд привычек. Например, регулярно употребляют травяные чаи. В частности, была установлена большая польза от чаёв из трёх популярных растений, которые каждый может вырастить на своём приусадебном участке.

Шалфей

Большинство древних способов применения шалфея теперь научно подтверждены. Несколько исследований показали, что шалфей помогает людям с гипергидрозом (чрезмерным потоотделением) и уменьшает ночную потливость и приливы жара у женщин в период менопаузы.

Экстракт и масло шалфея могут снизить количество вещества в мозге, называемого ацетилхолинэстеразой, что может объяснить эффективность растения при лечении проблем с памятью.

Лабораторные исследования также показали, что шалфей обладает противомикробными свойствами и содержит антиоксидантные соединения, которые защищают клеточные стенки от повреждений.

Ботаник Джон Джерард сказал, что шалфей особенно полезен для мозга. Он обостряет чувства и устраняет тремор в конечностях, укрепляет нервы и снимает жар.

Сегодня шалфей используется как минимум при 4 проблемах со здоровьем:

Мозговые расстройства – шалфей укрепляет психику и улучшает память, стимулирует мозговую деятельность, предотвращает болезнь Альцгеймера и старческое слабоумие, снимает головные боли.

Нервные расстройства – снимает тревогу, депрессию, спутанность сознания, усталость, уравновешивает нервную систему, улучшает эмоциональное здоровье.

Гормональные нарушения – балансирует гормональную систему, уменьшает приливы, связанные с менопаузой, ночную потливость и снижает уровень сахара в крови при диабете.

Расстройство желудка – снимает метеоризм, восстанавливает утраченный аппетит и успокаивает чувствительный желудок.

Шалфей также очень полезен для здоровья горла и рта. Его антибактериальные, антисептические и противовоспалительные свойства делают его одним из наиболее эффективных растений для лечения инфекций полости рта и горла.

Он очень эффективен при следующих заболеваниях:

стенокардия

кашель

ларингит

астма

бронхит

синусита

воспаление полости рта и дёсен

Для борьбы с этими проблемами шалфеем полощут ротовую полость. Вы также можете попробовать комбинацию 10 мл настойки шалфея и 10 мл настойки ромашки. Залейте эти настойки стаканом теплой воды, размешайте и полощите рот или горло несколько раз в день.

Страдающим обильным потоотделением можно попробовать пить чай из шалфея (2 столовые ложки шалфея заварить в литре воды, кипятить 10 минут и дать настояться 15 минут). Подождите, пока остынет, и пейте.

Шалфей также подходит при проблемах с кожей, снимает зуд, вызванный аллергическими реакциями, экземой или псориазом.

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Орегано

Орегано – многим известен как пряность, однако на самом деле он обладает рядом целебных свойств, которые могут пригодиться не только на кухне, но и при лечении различных заболеваний.

Боль в горле, неприятный кашель или простуда – симптомы, которые поможет снять орегано.

Помимо ощутимого аромата это растение также богато витаминами А, С, Е и К, кальцием, марганцем, ниацином, железом, магнием и лютеином. Оно действует как антисептик и оказывает антибактериальное действие.

Масло орегано содержит фенолы: тимол, карвакрол и терпены – природные фунгициды, бактерициды, противовирусные и противопаразитарные компоненты.

Орегано эффективен против некоторых грибков, кишечным бактерий, вирусов и паразитов.

Масло орегано также богато антиоксидантами, такими как:

Розмариновая кислота – антиоксидант, уничтожающий свободные радикалы, помогает лечить астму, предотвращает рак и атеросклеротические изменения. Действует как антигистаминный препарат.

Флавоноиды – это антиоксиданты, оказывающие диастолическое действие на гладкие мышцы. Орегано также содержит нарингин, который подавляет рост раковых клеток.

Витамины А, С, Е, К и В3 (ниацин).

Бета-кариофиллен (E-BCP) — противовоспалительное вещество, используемое для лечения остеопороза и атеросклероза.

Орегано также содержит кальций, магний, цинк, железо, калий, медь, марганец и бор.

Масло орегано хорошо помогает при многих серьезных заболеваниях, в том числе: – онихомикозы и микозы стоп;

инфекции верхних дыхательных путей, простуда и кашель;– инфекции мочевыводящих путей, вызванные бактериями;

инфекции дыхательных путей, вызванные бактериями;- дрожжевые инфекции, в том числе устойчивые к обычно используемым противогрибковым препаратам,

паразитарные инфекции;

отравления, вызванные такими бактериями, как листерия, сальмонелла, кишечная палочка и дизентерия шигелла. Масло орегано не только убивает эти бактерии, но и облегчает симптомы пищевого отравления.

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Розмарин

Розмарин – это не только отличная специя для придания вкуса пище, но и крайне полезное для здоровья растение. Более того - это одна из самых полезных трав, которую все больше и больше людей выращивают у себя дома.

Аромат орегано расслабляет, лечит и заряжает энергией. Розмарин улучшает работу сердца и кровообращение. Обладает антисклеротическими свойствами и снижает уровень холестерина в крови. Он полезен для выздоровления и может помочь пожилым людям с плохим притоком крови к мозгу. Чай с розмарином рекомендуется для улучшения кровообращения головного мозга и работы сердца.

Розмариновый чай оказывает на организм следующие воздействие:

Увлажняет кожу и обновляет клетки

Разглаживает морщины

Уменьшает отек

Активирует кровообращение

Придает коже эластичность и более красивый цвет.

Удаляет пигментные пятна

Снимает боль в суставах

Устраняет воспаление

Помогает залечить шрамы

Улучшает здоровье мозга

Хорошо воздействует на качество волос

Помогает улучшить память.

Розмарин также является отличным средством для снятия стресса, поскольку он успокаивает гормоны стресса и создает ощущение благополучия. Это не только способно зарядить вас энергией, но и расслабит ваше тело и разум.

Розмарин идеально подходит для масок для волос, которые оживляют волосы и способствуют их росту. Он может даже помочь с проблемами выпадения волос.

Также розмарин ускоряет сжигание жира и снижает аппетит.

Наилучших результатов вы добьетесь, если объедините розмарин с полынью или шалфеем.

Смешайте эти травы в равных частях (по 1 чайной ложке) и эту смесь прокипятите в 300 мл воды. Оставьте настаиваться на 25 минут, процедите и пейте по 150 мл 3 раза в день в течение 21 дня, каждый раз за 30 минут до еды.

Чай с розмарином также рекомендуется при диабете, заболеваниях печени и желчного пузыря, сердечном приступе.

Чай из шалфея, орегано и розмарина

Теперь, когда вы знаете действие отдельных трав, упомянутых выше, пришло время приготовить из них чай. Все что вам понадобится – это по 1 столовой ложке каждой из перечисленных трав и кипяток.

Положите травы в подходящую емкость и залейте кипятком. Накройте крышкой и дайте настояться 5 минут. Процедите заваренный чай в чашку, добавьте немного лимонного сока и можно подсластить чайной ложкой меда. Пейте по одной чашке в день.

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