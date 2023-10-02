Налейте в кофе столовую ложку этой жидкости. Так он получит "бархатисто-мягкий" вкус

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Опубликовано: 02.10.2023 10:42 , Обновлено: 02.10.2023

Кто-то любит чистый черный кофе, кто-то пьет его с молоком, сахаром и корицей. Но каждый хочет, чтобы напиток был идеальным — ароматным, насыщенным и приятным на вкус. Мы нашли удивительный способ сделать его более мягким и бархатистым. Для этого нужно добавить особый (но не редкий) ингредиент.

Одна из самых известных сетей кофеен в мире, Starbucks, даже дала такому кофе название — Oleato (Олеато). Там утверждают, что добавление одной ложки этой жидкости “создает восхитительный вкус”, в результате чего “получается бархатисто-мягкий, в меру сладкий и насыщенный кофе”.

Как можно догадаться по названию кофе, речь идет об… оливковом масле. Как его приготовить в домашних условиях? Об этом читайте ниже.

Кстати, этот ингредиент может показаться кому-то необычным. Однако стоит учесть, что мы часто пьем этот популярный напиток с жирным молоком или взбитыми сливками, которые, как и оливковое масло, являются источниками жиров.

Отсюда следует, что кофе с с оливковым маслом стоит попробовать, тем более что оба ингредиента обладают рядом полезных для здоровья свойств. По мнению некоторых диетологов, тенденция пить кофе с оливковым маслом гораздо полезнее, так как в напиток не нужно добавлять сахар, пишет Onet.

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Полезен ли кофе с оливковым маслом?

Хотя исследований, посвященных изучению свойств кофе с оливковым маслом, не проводили, оба ингредиента обладают полезными для здоровья свойствами.

Так, оливковое масло — это прежде всего источник полифенолов, которые нейтрализуют свободные радикалы. Таким образом, оно может снижать уровень окислительного стресса.

Кроме того, оливковое масло рекомендуют при запорах. Оно также помогает снизить уровень сахара в крови и поддерживает работу мозга. Оливковое масло является основой средиземноморской диеты, которая считается одной из самых здоровых в мире.

В свою очередь, кофеин, содержащийся в кофе, снижает риск развития диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.

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Может ли такой напиток навредить?

Несмотря на то что оливковое масло обладает рядом полезных для здоровья свойств, следует помнить, что при его употреблении, особенно в виде напитков, необходимо соблюдать умеренность. Этот аспект особенно актуален для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также оливковое масло остается высококалорийным, поэтому при строгих диетах выбирать такой напиток также не стоит.

Кроме того, хотя оливковое масло и поможет смягчить кислотность кофе и, соответственно, расстройство желудка, напиток все равно будет иметь вяжущий вкус. Это может вызвать несварение желудка и головокружение при желудочно-рефлюксной болезни.

Как приготовить дома кофе с оливковым маслом?

Рецепт очень прост. Необходимо добавить одну столовую ложку оливкового масла в традиционно приготовленный кофе. Все это можно перелить в банку и некоторое время взбалтывать, чтобы перемешать ингредиенты.

А ранее Телеграф писал, что в Швеции кофе пьют с сырым яйцом. Рассказываем о традиции и делимся новым уникальным рецептом.

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