Корни этих цветов советуют пить вместо кофе. Чем полезен цикорий и как правильно заваривать напиток?

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Опубликовано: 07.11.2023 13:16 , Обновлено: 07.11.2023

Чрезмерное употребление кофе может привести к неприятным последствиям, таким как бессонница, беспокойство, учащенное сердцебиение, различные желудочно-кишечные проблемы или нервозности. Об этом предупреждают ученые-диетологи. Но как быть тем, кто любит кофе или привык начинать день с чашки крепкого и ароматного напитка? Ответ был найден много лет назад — во времена, когда кофе стоил дорого и был не по карману большинству населения, его научились заменять. Одна из таких замен — растение цикорий с сильно вытянутыми побегами и невзрачными нежно-голубыми цветами, которое многие принимают за обычный сорняк. Выяснили для вас, в чем польза цикория для человека и может ли он заменить традиционный кофе.

Что такое цикорий?

Цикорий — это многолетнее растение (Cichorium intybus), распространенное в зоне умеренного климата и в тропиках: Евразии, Северной Африке, Северной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии.

Так выглядит растение цикорий

Культурные сорта этого растения, цикория салатного и цикория обыкновенного, употребляют в пищу.

Корень цикория обыкновенного не содержит кофеин и является одним из самых популярных заменителей кофе. К слову, часто его используют и как один из ингредиентов фруктовых чаев.

В виде напитка цикорий имеет темный цвет и насыщенный вкус, что делает его и визуально и по вкусу похожим на кофе. Если вы хотите снизить потребление кофе или полностью заменить его на напиток без кофеина, цикорий — один из лучших вариантов.

Цикорий используют и как добавку к натуральному кофе для улучшения вкуса, и как самостоятельный напиток. Он не содержит кофеина, поэтому его можно пить сколько и когда угодно, в том числе и на ночь.

Как делают напиток из цикория?

В качестве замены традиционного кофе используют корень цикория. Его измельчают и обжаривают, или высушивают без воздействия высокой температуры, а затем перемалывают. От типа цикория зависит способ приготовления напитка из него.

Налейте в кофе столовую ложку этой жидкости. Так он получит «бархатисто-мягкий» вкус

Польза и вред цикория

Цикорий не только заменяет любимый напиток — он содержит ценную клетчатку, такую же, как в овощах, фруктах и цельнозерновых продуктах.

Помимо низкого содержания кофеина и прекрасного вкуса, цикорий содержит большое количество инулина. Этот растворимый углевод-пребиотик может помочь улучшить здоровье кишечника, снизить уровень холестерина и контролировать уровень сахара в крови.

Инулин, как растворимая клетчатка, при смешивании с водой разбухает и превращается в гель, замедляющий усвоение сахаров из другой пищи. Это позволяет дольше оставаться сытым и снижает риск переедания.

Кроме того, инулины — это пища для полезных бактерий, обитающих в толстой кишке. Они поддерживают здоровье кишечника и способствую укреплению иммунной защиты организма. Еще эти микроорганизмы облегчают дефекацию и тем самым снижают риск запоров.

Цикорий содержит растительные полифенолы, которые способны бороться с воспалениями, а как один из компонентов лечебной диеты может предотвратить или задержать возникновение диабета.

Цикорий не токсичен. Нет предельно допустимых дозировок употребления этого продукта. Нанести вред организму он может лишь при аллергии на него у человека, но таких случаев очень мало.

Как правильно заваривать цикорий

В продаже есть цикорий двух типов: растворимый в виде порошка или жидкого экстракта из обжаренных корней растения, или сублимированный. Во втором случае корни цикория высушивают без воздействия высокой температуры, а затем измельчают в порошок.

Так как цикорий хорошо растворяется в воде, при заваривании можно использовать его меньше, чем кофе. Одной-двух чайных ложек молотого цикория будет достаточно для приготовления одной чашки ароматного напитка.

Эти 2 ингредиента превратят кофе в «убийцу инфекций». Сколько добавить?

Способы заваривания

Цикорий хорош тем, что, как и кофе, его можно заваривать в чистом виде, а также готовить напиток на молоке или с добавлением сливок. Все зависит лишь от ваших предпочтений.

Растворимый цикорий просто заливают кипятком и при необходимости добавляют сахар и молоко.

Сублимированный цикорий готовят, как кофе — заливают холодной водой, доводят до кипения и заваривают 2-3 минуты.

1 способ:

добавьте в турку или кофеварку одну-две чайных ложки измельченного и обжаренного цикория и заварите напиток, как готовят обычный кофе.

2 способ:

смешайте полстакана любого подходящего молока с таким же количеством воды, доведите смесь до кипения и добавьте одну-две чайные ложки цикория.

Во время заваривания цикория для усиления вкуса можно добавить специи, такие как корица, мускатный орех или гвоздика. Готовый напиток также можно подсластить сахаром, сахарозаменителем, медом или кленовым сиропом.

Может ли цикорий заменить кофе?

Кофе, как и многие другие продукты, вреден лишь при избыточном употреблении. Высококачественный кофе содержит антиоксиданты, снижающие риск многих опасных заболеваний, таких как диабет 2 типа или сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, настоящий кофе содержит биологически активные компоненты, такие как хлорогеновые кислоты, полифенолы и кофеин, которые необходимы для правильного метаболизма организма.

Также кофеин может улучшить метаболизм и сжигание жира, потенциально помогая предотвратить увеличение веса.

Не стоит забывать и о том, что кофе для немалого количества людей — источник удовольствия. Многие любят его за бодрящий аромат, а для кого-то это приятный ритуал, поднимающий настроение и настраивающий на продуктивный день. К слову, ученые уверены, что ежедневные ритуалы, такие как чашка черного кофе по утрам или обеденная чашечка капучино помогают снизить тревожность и неуверенность.

Две-четыре чашки кофе в сутки не принесут вред взрослым людям (исключение — беременность). Поэтому заменять натуральный кофе цикорием смысла нет.

Если же есть необходимость снизить употребление кофеина, напиток из цикория поможет сократить потребление кофе и вернуться к безопасным дозам.

Ранее Телеграф писал, что многие люди не могут представить себе утро без кофе .Этот напиток имеет множество поклонников не только за свои вкусовые качества, но и за свойства. Кофе дает большую дозу энергии, которая позволяет улучшить настроение и ритм дня. Но есть добавка, которая позволит получить еще больше пользы от напитка. Достаточно всего одной чайной ложки на кружку.

Чайная ложка этого в кофе стимулирует мозг. Что еще говорят ученые?