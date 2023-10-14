Этот чай с "белорусским лимоном" нужно пить осенью всем. Как приготовить?

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Опубликовано: 14.10.2023 07:44 , Обновлено: 14.10.2023

Осенью каждому следует пить как можно больше теплых напитков. А что может быть лучше согревающего ароматного чая? Но для того, чтобы он стал еще и "убийцей" инфекций, в него стоит добавить особый ингредиент — так называемый "белорусский лимон". С ним напиток получится не только полезнее, но и намного вкуснее.

Белорусским лимоном в Беларуси называют айву. Это желтые округлый плоды размером от 4 до 10 см в диаметре и весом от 50 до 300 грамм. Кожура айвы толстая, жесткая, а мякоть — сочная, кисловатая и ароматная.

Этот фрукт богат многими витаминами и минералами, помогает укреплять организм и бороться с инфекциями. Айва также уменьшает воспаление, обладает противовирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами.

Поэтому, если у вас или ваших родственников, друзей, знакомых растет айва, обязательно приготовьте полезный для здоровья сок или варенье.

Как приготовить добавку к чаю из айвы?

Способ приготовления очень прост. Все, что вам понадобится, это:

айва;

сахар;

нож;

банка.

Важно: на килограмм фруктов приходится 1,5 кг сахара. Поэтому важно правильно рассчитать пропорции, если у вас больше или меньше килограмма айвы.

Начните с разрезания айвы на четвертинки (можно и на более мелкие кусочки). Также вытащите семенное гнездо.

Положите фрукты в банку. Делайте это так: сначала немного айвы, затем сахар и так далее (по слоям). Плотно закройте банку и оставьте в темном месте на 4-5 дней.

Постарайтесь периодически хорошенько встряхивать емкость, чтобы сахар и фрукты хорошо соединились. Через несколько дней плоды сами выпустят сок.

После этого вы сможете добавить немного в чай.

Настой из этого корнеплода советуют пить осенью всем белорусам. Как приготовить за 12 минут?

Заварите чай со свежей айвой

Вы также можете не готовить айву с сахаром, а просто бросить ее в чай. Есть лишь несколько нюансов.

Сначала нарежьте и измельчите фрукт. Затем положите в заварочный чайник.

Добавьте к нему примерно 2 чайные ложки обычной заварки (черный или зеленый чай).

Залейте литром кипятка. Настаивайте 10-15 минут.

Также можно добавить немного сахара или меда.

Польза чая с “белорусским лимоном”

Чай с айвой имеет множество полезных свойств для здоровья. Вот некоторые из них:

Айва содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами. Чай с этим фруктом содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций. “Белорусский лимон” также содержит флавоноиды, которые помогают улучшить настроение и снизить уровень стресса. Айва содержит витамин А, который помогает улучшить зрение и предотвратить развитие катаракты. Фрукт содержит витамин С, который помогает улучшить состояние кожи и предотвратить появление морщин.

Кому не стоит есть айву?

От айвы много пользы. Однако также есть противопоказания. Стоит отказаться от ее употребления при:

болезни органов пищеварительной системы;

запорах;

аллергии на фрукт.

Этот «напиток Шрека» должен попробовать каждый. Полезен особенно осенью и зимой