Этот чай с "белорусским лимоном" нужно пить осенью всем. Как приготовить?
Осенью каждому следует пить как можно больше теплых напитков. А что может быть лучше согревающего ароматного чая? Но для того, чтобы он стал еще и "убийцей" инфекций, в него стоит добавить особый ингредиент — так называемый "белорусский лимон". С ним напиток получится не только полезнее, но и намного вкуснее.
Белорусским лимоном в Беларуси называют айву. Это желтые округлый плоды размером от 4 до 10 см в диаметре и весом от 50 до 300 грамм. Кожура айвы толстая, жесткая, а мякоть — сочная, кисловатая и ароматная.
Этот фрукт богат многими витаминами и минералами, помогает укреплять организм и бороться с инфекциями. Айва также уменьшает воспаление, обладает противовирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами.
Поэтому, если у вас или ваших родственников, друзей, знакомых растет айва, обязательно приготовьте полезный для здоровья сок или варенье.
Как приготовить добавку к чаю из айвы?
Способ приготовления очень прост. Все, что вам понадобится, это:
- айва;
- сахар;
- нож;
- банка.
Важно: на килограмм фруктов приходится 1,5 кг сахара. Поэтому важно правильно рассчитать пропорции, если у вас больше или меньше килограмма айвы.
Начните с разрезания айвы на четвертинки (можно и на более мелкие кусочки). Также вытащите семенное гнездо.
Положите фрукты в банку. Делайте это так: сначала немного айвы, затем сахар и так далее (по слоям). Плотно закройте банку и оставьте в темном месте на 4-5 дней.
Постарайтесь периодически хорошенько встряхивать емкость, чтобы сахар и фрукты хорошо соединились. Через несколько дней плоды сами выпустят сок.
После этого вы сможете добавить немного в чай.
Настой из этого корнеплода советуют пить осенью всем белорусам. Как приготовить за 12 минут?
Заварите чай со свежей айвой
Вы также можете не готовить айву с сахаром, а просто бросить ее в чай. Есть лишь несколько нюансов.
Сначала нарежьте и измельчите фрукт. Затем положите в заварочный чайник.
Добавьте к нему примерно 2 чайные ложки обычной заварки (черный или зеленый чай).
Залейте литром кипятка. Настаивайте 10-15 минут.
Также можно добавить немного сахара или меда.
Польза чая с “белорусским лимоном”
Чай с айвой имеет множество полезных свойств для здоровья. Вот некоторые из них:
- Айва содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами.
- Чай с этим фруктом содержит витамин С, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.
- “Белорусский лимон” также содержит флавоноиды, которые помогают улучшить настроение и снизить уровень стресса.
- Айва содержит витамин А, который помогает улучшить зрение и предотвратить развитие катаракты.
- Фрукт содержит витамин С, который помогает улучшить состояние кожи и предотвратить появление морщин.
Кому не стоит есть айву?
От айвы много пользы. Однако также есть противопоказания. Стоит отказаться от ее употребления при:
- болезни органов пищеварительной системы;
- запорах;
- аллергии на фрукт.
Этот «напиток Шрека» должен попробовать каждый. Полезен особенно осенью и зимой