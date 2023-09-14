Настой из этого корнеплода советуют пить осенью всем белорусам. Как приготовить за 12 минут?

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Опубликовано: 14.09.2023 10:19 , Обновлено: 13.09.2023

О пользе натуральных настоев известно давно. Многие из них не только приятны на вкус, но и обладают замечательными оздоровительными свойствами. В начале осени практически всем белорусам нужно начать пить один из них — тогда вам не придется беспокоится о простуде. Приготовить его очень просто и быстро.

Многие просто обожают чай из этого корнеплода. Этот горячий и резкий напиток можно пить даже летом, а с наступлением осени делать это советуют как можно чаще.

Речь идет о… имбирном настое.

Польза имбирного напитка

Во-первых, он прекрасно укрепляет иммунитет и содержит вещества, которые эффективно борются с микробами. Поэтому никакие простуды будут не страшны.

Более того, имбирный чай помогает справиться с тошнотой и несварением желудка. Поэтому настой неоценим после плотного обеда.

Также питье имбирного настоя полезно для пищеварительной системы. В то же время он оказывает поддерживающее действие на снижение веса.

[info_b]Отметим, что нельзя пить настой из имбиря людям, у которых есть аллергия на имбирь или проблемы с желудком, такие как язвы или гастрит. Также следует быть осторожным при употреблении имбиря в больших количествах при беременности и грудном вскармливании. Лучше всего перед употреблением настоя из имбиря проконсультироваться с врачом.[/info_b]

Рецепт настоя из корня имбиря с лимоном

Чтобы приготовить вкусный напиток, оказывающий положительное воздействие на весь организм, нужно совсем немного — корень имбиря и лимон. также можно добавить мед или сладкий сироп, дольки апельсина и специи.

На 1 чашку имбирного настоя вам понадобится:

200 мл кипятка

корень имбиря длиной 4-5 см;

половина лимона;

1-2 дольки апельсина (по желанию);

1-2 чайные ложки меда (по желанию);

2-3 гвоздики (по желанию);

щепотка кардамона (по желанию).

Как приготовить?

Сначала очистите корень имбиря и натрите его на мелкой терке. Можно также отжать его через пресс.

Измельченный продукт поместите в чайное ситечко вместе с гвоздикой и кардамоном, если вы решили их использовать. Положите сито в кружку объемом 300 мл.

Залейте кипятком, накройте и оставьте на 10 минут. По истечении этого времени снимите ситечко и влейте немного прохладной воды и сок, выжатый из одного лимона.

По желанию добавьте мед и кусочки очищенного апельсина.

Пейте чай сразу — в теплом виде он хорошо согревает и помогает горлу.

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