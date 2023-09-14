Настой из этого корнеплода советуют пить осенью всем белорусам. Как приготовить за 12 минут?
О пользе натуральных настоев известно давно. Многие из них не только приятны на вкус, но и обладают замечательными оздоровительными свойствами. В начале осени практически всем белорусам нужно начать пить один из них — тогда вам не придется беспокоится о простуде. Приготовить его очень просто и быстро.
Многие просто обожают чай из этого корнеплода. Этот горячий и резкий напиток можно пить даже летом, а с наступлением осени делать это советуют как можно чаще.
Речь идет о… имбирном настое.
Польза имбирного напитка
Во-первых, он прекрасно укрепляет иммунитет и содержит вещества, которые эффективно борются с микробами. Поэтому никакие простуды будут не страшны.
Более того, имбирный чай помогает справиться с тошнотой и несварением желудка. Поэтому настой неоценим после плотного обеда.
Также питье имбирного настоя полезно для пищеварительной системы. В то же время он оказывает поддерживающее действие на снижение веса.
[info_b]Отметим, что нельзя пить настой из имбиря людям, у которых есть аллергия на имбирь или проблемы с желудком, такие как язвы или гастрит. Также следует быть осторожным при употреблении имбиря в больших количествах при беременности и грудном вскармливании. Лучше всего перед употреблением настоя из имбиря проконсультироваться с врачом.[/info_b]
Рецепт настоя из корня имбиря с лимоном
Чтобы приготовить вкусный напиток, оказывающий положительное воздействие на весь организм, нужно совсем немного — корень имбиря и лимон. также можно добавить мед или сладкий сироп, дольки апельсина и специи.
На 1 чашку имбирного настоя вам понадобится:
- 200 мл кипятка
- корень имбиря длиной 4-5 см;
- половина лимона;
- 1-2 дольки апельсина (по желанию);
- 1-2 чайные ложки меда (по желанию);
- 2-3 гвоздики (по желанию);
- щепотка кардамона (по желанию).
Как приготовить?
Сначала очистите корень имбиря и натрите его на мелкой терке. Можно также отжать его через пресс.
Измельченный продукт поместите в чайное ситечко вместе с гвоздикой и кардамоном, если вы решили их использовать. Положите сито в кружку объемом 300 мл.
Залейте кипятком, накройте и оставьте на 10 минут. По истечении этого времени снимите ситечко и влейте немного прохладной воды и сок, выжатый из одного лимона.
По желанию добавьте мед и кусочки очищенного апельсина.
Пейте чай сразу — в теплом виде он хорошо согревает и помогает горлу.
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