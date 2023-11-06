Как приготовить 3 блюда из одной курицы? Нашли вкусные рецепты, чтобы накормить семью из четырех человек

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.11.2023 14:35 , Обновлено: 16.07.2024

Курица — это один из самых популярных продуктов в кулинарии, а все благодаря своей универсальности и доступности. Причем, из одной средней тушки можно приготовить несколько разнообразных и вкусных блюд и накормить досыта большую семью из четырех-пяти человек. Не верите? Предлагаем простые и аппетитные рецепты первого, второго и даже салата. Главное – соблюдайте порядок приготовления блюд. Сначала суп с клёцками, потом салат «Цезарь», после него – грудки с зеленой фасолью.

[info_b]

Куриное мясо — в целом полезный и питательный продукт, который можно включать в свой рацион для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Это богатый источник белка, витаминов и минералов. Курица также достаточно низкокалорийная и легко усваивается организмом. Такое мясо также полезно для кожи и волос, а разнообразные способы приготовления позволяют добавлять его в различные блюда.

Однако, как и с любым другим продуктом, важно употреблять его в разумных количествах и сочетать с разнообразной и сбалансированной диетой.

[/info_b]

Суп куриный с клёцками

Фото иллюстрационное/ 1000.menu

Для 10 порций понадобится:

тушка курицы весом 1,6-2 кг;

по 1 шт. лука и морковки;

4 средние картофелины;

4 зубчика чеснока;

25 гр. томатной пасты;

средний пучок ассорти зелени (петрушка, лучок зеленый, укропчик);

растительное масло на обжаривание овощей;

соль и перец.

Для клёцок:

2,5- 3 стак. белой муки;

1 свежее яйцо;

2 стол. лож. растительного масла;

по вкусу немного соли.

[info_b]Такой суп — полезное и питательное блюдо, богатое белком, витаминами и минералами. Оно также содержит антиоксиданты и здоровые жиры, которые помогают поддерживать здоровье и иммунную систему. Соль и перец добавляют вкус и стимулируют аппетит. Регулярное употребление этого супа поможет сделать питание более разнообразным и вкусным.[/info_b]

Способ приготовления

Тушку курицы ополосните, отделите грудки. Остальное сложите в кастрюлю влейте 5 л воды и на сильном огне дайте закипеть. Тщательно соберите всю пену, сразу жар плиты прикрутите до маленького и варите бульон 60 мин при слегка приоткрытой крышке. Из готового бульона достаньте курицу, разделите на 2 части. Отделите мякоть от косточек. Одна часть пусть остывает для салата. Остальное порежьте произвольно и верните в бульон. Очистите и покрошите в суп картофель – ломтиками или брусочками. Готовьте 10 мин., а пока покрошите лук и морковку и обжарьте на масле до легкой румяности. Затем подавите в обжарку чеснок и выложите томатную пасту. Перемешайте – отправьте в суп. Пусть он варится еще около 7 минут. Теперь займитесь клёцками: в широкой большой пиале взболтайте свежее яйцо с постным маслом и парой щепоток соли. Внесите муку, вымешайте до получения мягкого теста. Его соберите в жгут, нарежьте затем на кусочки, которые бросьте в суп и готовьте после всплытия еще 8 минут. В конце покрошите в блюдо всю зелень, помельче. Посолите по вкусу и поперчите тоже в конце. Приятного аппетита!

Эту специю советуют добавлять в бульон осенью. Вот что изменит всего одна чайная ложка

Салат «Цезарь» с курицей

Фото иллюстрационное/gastronom.ru

[info_b]Салат “Цезарь” с курицей — это сочетание нежного мяса и свежих овощей, приправленное ароматным соусом, которое не только утоляет голод, но и радует вкусовые рецепторы. Благодаря богатому составу и балансу питательных веществ, этот салат является идеальным выбором для легкого и полезного обеда или ужина.[/info_b]

Для 4 порций понадобится:

1 средний кочан пекинской капусты;

отварная мякоть курицы;

2 зубчика чеснока;

1 средняя сладкая морковка;

пачка любых сухариков или крутонов (гренок);

перец молотый, майонез и соль.

Способ приготовления

Нашинкуйте в миску пекинскую капусту. Следом туда потрите морковочку. Нарежьте небольшими кусочками вареную курицу – ту часть, что была отложена для салата. Добавьте к овощам, перемешайте. Выдавите чеснок через пресс в пиалу с майонезом, поперчите. Заправьте соусом салат. Разложите по тарелкам и добавьте сухарики в каждую порцию.

Эти 2 ошибки при жарке курицы допускают многие. Как сделать мясо сочнее?

Запеченные грудки со стручковой фасолью

Фото иллюстрационное: za-edoy.ru

Для 4 порций понадобится:

грудки куриные (2 филе от одной тушки);

0,5 кг фасоли стручковой (свежей или в заморозке);

150 гр. моркови;

1 перчик жгучего сорта;

3 ст. лож. кетчупа;

1 чайн. лож. меда;

2,5 ст. лож. соевого соуса;

по 1 чайн. лож. паприки и хмели-сунели;

3-4 дольки чеснока;

соль, масло растительное.

[info_b]Это блюдо очень ароматное и простое в приготовлении. Оно также обеспечит вам полезную и сытную порцию белка, витаминов и минералов. Насыщенный вкус и аппетитный вид этого блюда не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Запеченные грудки со стручковой фасолью - это идеальный выбор для тех, кто следит за своим здоровьем, но не хочет отказываться от наслаждения вкусным и сбалансированным обедом или ужином.[/info_b]

Способ приготовления

Соедините в одной емкости паприку, соевый соус, мед, хмели-сунели, пропущенный через давилку чеснок и соль. Щедро покройте маринадом грудки и оставьте на полчаса. Замаринованное куриное филе заверните в фольгу и запеките в течение 40 мин при t духовки 180 °С. Пока грудки запекаются, нарежьте кусочками стручки фасоли. Нашинкуйте тоненько морковь. Обжарьте овощи до румяности на небольшой порции растительного масла. Добавьте порезанный жгучий перчик и кетчуп. Помещайте, тушите под крышкой около 10 минут. Запеченные грудки порежьте ломтиками, разложите по тарелкам, добавив тушеную фасоль.

Приятного аппетита!

Как запечь курицу, чтобы была сочной внутри и с корочкой снаружи? Вам понадобится один ингредиент

Чем можно заменить курицу в этих рецептах?

Самой очевидной заменой куриной тушки может стать индейка . Тем более, что она является еще более полезным и питательным продуктом. Так, она содержит меньше жиров и калорий, больше белка, минералов и витаминов. Кроме того, при поедании индейки меньше вероятность вызвать аллергические реакции.

[info_b]По содержанию полезных для организма белков курица тоже немного проигрывает — в среднем в 100 г ее мяса содержится 21 грамм белка, а в индейке — 24.[/info_b]

Ее нежный вкус и разнообразие приготовления делают ее отличной альтернативой курице в рационе питания.

Если вы будете готовить эти блюда отдельно, также можете попробовать заменить куриное мясо (особенно в салате) на:

свинину;

говядину;

крольчатину;

копченую колбасу;

ветчину.

В общем, не бойтесь экспериментировать — и у вас всегда будут вкусные и разнообразные блюда на обед или ужин.

Белорусы стали есть меньше мяса и больше субпродуктов. А что с рыбой? И что происходит?