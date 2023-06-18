В белорусских магазинах заметили дешёвую красную рыбу, но белого цвета. Это как?

📷 Фото

Опубликовано: 18.06.2023 22:43 , Обновлено: 10.09.2023

В холодильниках сети дискаунтеров "Светофор" белорусы обнаружили рыбу семейства лососевых - кету - по очень привлекательной цене, порядка 15 рублей за килограмм. В других магазинах меньше 22 рублей за кг этой красной рыбы не найти. Нюанс оказался в цвете.

После разморозки мясо этой рыбы вдруг оказалась бледно розового цвета. А после жарки и вовсе полностью побелело. Читатели прислали нам фото уже приготовленной “белой” кеты:

Белая красная рыба после жарки

Может, это не красная рыба? А в магазине произошла какая-то ошибка? Мы попытались разобраться, что же произошло. И оказалось, что рыба не поддельная - это точно кета. Но, как всегда, есть нюанс.

Дело в том, что перед самым нерестом и сразу после него мясо кеты белеет из-за снижения в нем содержания каротина. Все потому, что в этот период эти лососевые питаются преимущественно пресноводными организмами. А мясо лососевых остаётся красным только, когда они кушают мелких морских планктонных ракообразных. Именно поэтому кета, выловленная после нереста, стоит дешевле.

Доктор Комаровский рассказал, почему не нужно «принимать» омега-3 кислоты

Кстати, красными остаются лососевые, которых разводят в рыбхозяйствах, только потому, что им в питомниках дают специальный корм с добавками натуральных рачков, хоть вода там и пресная.

А есть такую рыбу вообще можно?

Слева - необычная "белая" кета, справа - красная, какую все ожидают

На самом деле побелеть мясо может и у горбуши по те же самым причинам. В промышленности обычно такую рыбу используют для производства консервов (добросовестные производители пишут на банках “с нерестовыми изменениями”), корма для животных и даже на удобрения. Но при этом такая белая красная рыба остаётся вполне себе съедобной.

На вкус побелевшая красная рыба не такая жирная. Содержание белков в мясе уменьшается приблизительно на 5%, липидов — на 2%. Впрочем, не стоит ожидать за цену почти в полтора раза дешевле обычной вкусовых чудес.

Новость Телеграф

Как отличить замороженную кету с красным и белым мясом?

Кета после того, как приготовилась к нересту, меняется и внешне. У рыбы появляются вытянутые и искривлённые челюсти. В это время кету рыбаки называют зубаткой (не стоит путать с отдельным видом рыб). Но в магазинах рыбу обычно продают б/г, т.е. без головы. Определить по форме не получится.

Посмотрите, какой становится кета в период нереста в пресноводный период

К счастью, есть ещё один признак. К нересту на теле рыбы появляются пятна ярких (красноватых и даже желтых) и тёмных оттенков. Они видны на замороженной рыбе и даже сквозь целлофан, в который она часто упакована. При покупке кеты глубокой заморозки постарайтесь рассмотреть тушку. Если она с пятнами на теле, ее выловили в период нереста.

Как пожарить рыбу, чтобы она не воняла? Так делают многие повара

Ранее Телеграф писал: может ли один из самых недорогих видов морской рыбы в белорусских магазинах быть самым вкусным и здоровым? Конечно, да. Скумбрия, в отличие от того же пангасиуса, является сокровищницей питательной ценности. А стоит в магазинах всего около 7 рублей за килограмм.

Эту недорогую рыбу белорусам рекомендовали есть два раза в неделю. В чем ее секрет?

Новость Телеграф