Добавьте к фаршу 2 столовые ложки этого продукта. Котлеты получатся в разы сочнее

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Опубликовано: 21.03.2024 14:26 , Обновлено: 21.03.2024

Мясные котлеты - это классическое блюдо, которое каждая начинающая хозяйка старается освоить в числе первых. Конечный результат во многом зависит от используемого фарша. Порой случается так, что он слишком сухой, и чтобы на выходе не получить сухие или резиновые мясные блинчики вместо сочных котлет, в фарш приходится добавлять не совсем "классические" ингредиенты. Между тем, буквально две столовых ложки одного такого продукта, который наверняка есть у большинства белорусов в холодильнике, способно превратить сухой фарш в поразительно сочный.

Таким “секретным ингредиентом”, который спасёт любой, даже самый сухой мясной фарш и не даст вам зря перевести продукты, может стать обычная сметана. Достаточно добавить к вашему обычному рецепту всего 2 столовые ложки, и этого хватит, чтобы мясо стало сочным и влажным.

Своим рецептом “исключительно сочных” котлет, которые таят во рту”, поделилась обозреватель польского кулинарного портала Smakosze.pl Катажина Рачанска-Плачек.

“Я использую этот простой рецепт уже много лет и очень ценю его. Котлеты очень вкусные, нравятся всей семье. Каждый, кто пробует сочный фарш, просит рецепт его приготовления”, - поделилась она своим опытом.

Как приготовить сочные мясные котлеты?

Для приготовления сочных котлет из мясного фарша потребуются следующие ингредиенты:

0,5 кг свиного фарша,

1 луковица,

батон, пропитанный молоком,

1 яйцо,

2 столовые ложки сметаны 18%-ной жирности,

соль,

перец,

масло для жарки,

панировочные сухари.

Приготовление котлет следует начать с нарезки лука, который необходимо обжарить до золотистости на сковороде.

Затем следует отжать лишнее молоко из батона. Положить его в миску вместе с фаршем, обжаренным луком, яйцом и тщательно вымесить фарш.

После этого необходимо добавить сметану, посолить, поперчить и еще раз всё тщательно перемешать.

Из подготовленной массы необходимо сформировать котлеты, после чего обвалять их в сухарях и обжарить на сковороде с обеих сторон до золотистого цвета. После обжаривания котлеты рекомендуют переложить на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы лишний жир стёк.

Добавьте в фарш 1 чайную ложку «секретного» ингредиента. Он сделает котлеты еще вкуснее

Ранее Телеграф рассказывал о других кулинарных хитростях в приготовлении мясных котлет. Так, одна чайная ложка дополнительного “секретного ингредиента” усилит вкус мяса и добавит ему пряную нотку, а вместо некоторые кулинары рекомендуют заменить в традиционном рецепте яйца на другой недорогой продукт, утверждая, что с ним котлеты получаются нежнее и сочнее.

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