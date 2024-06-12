Эти лёгкие летние котлеты вытеснят рецепты с фаршем из вашего меню. Чем его заменить?
Вам надоели скучные ужины, где мясо на первом месте? Вместо того чтобы снова готовить мясные тефтели или свиные отбивные, сделайте выбор в пользу лёгких котлет из цветной капусты. Вы удивитесь тому, как надолго этот простой рецепт может вытеснить классические котлеты с мясным фаршем из вашего меню. Просто отварите овощ и разомните его с небольшими добавками. Этот вкус невозможно имитировать!
Один из лучших рецептов с использованием цветной капусты - легкие котлеты. Просто отварите овощ, выпарите воду, хорошенько разомните, а затем размешайте его с яйцом, небольшим количеством муки, зеленью и специями. Так создается потрясающий июньский ужин, перед которым не сможет устоять никто. Этот вкус невозможно подделать, и он обязательно понравится как маленьким, так и большим гурманам.
Летние котлеты из цветной капусты
Ингредиенты:
- цветная капуста,
- 2 яйца,
- 2 зубчика чеснока,
- зеленый лук с зеленым луком,
- укроп,
- 2 столовые ложки муки,
- соль,
- перец,
- масло для жарки,
- панировочные сухари.
Способ приготовления:
- Цветную капусту вымойте, разделите на соцветия и варите в подсоленной кипящей воде пять минут – важно не переварить соцветия.
- Слейте воду с овощей и поместите их на сухую сковороду. Включите горелку на небольшую мощность и выпарите воду.
- Затем нарежьте цветную капусту на более мелкие кусочки и положите ее в миску.
- Добавьте яйца, нарезанный зеленый лук, укроп, муку и специи.
- Тщательно вымесите массу, а затем сформируйте небольшие эстетичные котлетки.
- Готовые котлеты обваляйте в сухарях и обжарьте на раскаленном масле с обеих сторон до золотистой корочки.
- Подавайте приготовленные таким образом котлеты отдельно или с картофелем и миксом салатов.
Приятного аппетита!
Ранее Telegraf.news писал о том, что такое блюдо, как котлеты, всегда открыто к экспериментам и нововведениям. Тот и ли иной ингредиент может внести разнообразие в надоевший рецепт и заново прославить блюдо на вашем столе. Нашли для вас рецепт сочных котлет с добавлением цветной капусты. Этот овощ очень удачно сочетается с мясным фаршем и сделает котлеты не только невероятно вкусными, но и более полезными, чем в классическом варианте.
Добавьте в котлеты этот овощ — и вы сделаете их сочными как никогда. Что ещё понадобится?