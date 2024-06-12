Эти лёгкие летние котлеты вытеснят рецепты с фаршем из вашего меню. Чем его заменить?

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Опубликовано: 12.06.2024 15:11 , Обновлено: 12.06.2024

Вам надоели скучные ужины, где мясо на первом месте? Вместо того чтобы снова готовить мясные тефтели или свиные отбивные, сделайте выбор в пользу лёгких котлет из цветной капусты. Вы удивитесь тому, как надолго этот простой рецепт может вытеснить классические котлеты с мясным фаршем из вашего меню. Просто отварите овощ и разомните его с небольшими добавками. Этот вкус невозможно имитировать!

Один из лучших рецептов с использованием цветной капусты - легкие котлеты. Просто отварите овощ, выпарите воду, хорошенько разомните, а затем размешайте его с яйцом, небольшим количеством муки, зеленью и специями. Так создается потрясающий июньский ужин, перед которым не сможет устоять никто. Этот вкус невозможно подделать, и он обязательно понравится как маленьким, так и большим гурманам.

Летние котлеты из цветной капусты

Ингредиенты:

цветная капуста,

2 яйца,

2 зубчика чеснока,

зеленый лук с зеленым луком,

укроп,

2 столовые ложки муки,

соль,

перец,

масло для жарки,

панировочные сухари.

Способ приготовления:

Цветную капусту вымойте, разделите на соцветия и варите в подсоленной кипящей воде пять минут – важно не переварить соцветия. Слейте воду с овощей и поместите их на сухую сковороду. Включите горелку на небольшую мощность и выпарите воду. Затем нарежьте цветную капусту на более мелкие кусочки и положите ее в миску. Добавьте яйца, нарезанный зеленый лук, укроп, муку и специи. Тщательно вымесите массу, а затем сформируйте небольшие эстетичные котлетки. Готовые котлеты обваляйте в сухарях и обжарьте на раскаленном масле с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте приготовленные таким образом котлеты отдельно или с картофелем и миксом салатов.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что такое блюдо, как котлеты, всегда открыто к экспериментам и нововведениям. Тот и ли иной ингредиент может внести разнообразие в надоевший рецепт и заново прославить блюдо на вашем столе. Нашли для вас рецепт сочных котлет с добавлением цветной капусты. Этот овощ очень удачно сочетается с мясным фаршем и сделает котлеты не только невероятно вкусными, но и более полезными, чем в классическом варианте.

Добавьте в котлеты этот овощ — и вы сделаете их сочными как никогда. Что ещё понадобится?