Добавьте в котлеты этот овощ — и вы сделаете их сочными как никогда. Что ещё понадобится?

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Опубликовано: 06.06.2024 10:31 , Обновлено: 06.06.2024

Такое блюдо, как котлеты, всегда открыто к экспериментам и нововведениям. Тот и ли иной ингредиент может внести разнообразие в надоевший рецепт и заново прославить блюдо на вашем столе. Нашли для вас рецепт сочных котлет с добавлением цветной капусты. Этот овощ очень удачно сочетается с мясным фаршем и сделает котлеты не только невероятно вкусными, но и более полезными, чем в классическом варианте.

Котлеты из фарша с цветной капустой

Ингредиенты:

полкило фарша,

несколько соцветий цветной капусты,

1 яйцо,

1 небольшая луковица,

2 зубчика чеснока,

панировочные сухари,

соль, перец.

Способ приготовления:

Разделите цветную капусту на соцветия и натрите на тёрке. Очистите лук и мелко нарежьте. Добавьте эти ингредиенты к мясу (при желании лук можно заранее обжарить на сковороде). Теперь приправьте мясную массу измельченными зубчиками чеснока, солью и перцем. Также вбейте яйца и добавьте ложку панировочных сухарей. Как вариант, можно использовать размоченные чёрствый батон. Из приготовленной таким образом смеси сформируйте котлеты. Обваляйте их в панировочных сухарях и обжарьте в горячем масле до золотистого цвета. Если вы хотите более полезный вариант, то можете приготовить котлеты в духовке либо мультиварке. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы ушли излишки масла. Подавайте блюда с любимым гарниром либо салатом.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что котлеты — неотъемлемый элемент обеденных блюд и частый гость как на ужине, так и на празднике. Чаще всего котлеты готовят на основе свиного либо куриного фарша. Однако есть продукты, которые могут придать этому, казалось бы, избитому блюду совершенно новый статус. Попробуйте приготовить рыбные котлеты из сельди хотя бы один раз, и вы непременно захотите вернуться к этому блюду ещё.

С этим рецептом вы забудете о свином и курином фарше. Как приготовить котлеты из сельди?