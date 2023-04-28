Как быстро приготовить сочные котлеты с сыром? Они будут буквально таять во рту

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.04.2023 11:49 , Обновлено: 07.09.2023

Каких только рецептов котлет нет — их делают не только из фарша, но также из творога, гречки, картошки и не только. Одной из популярных начинок также является сыр, вытекающий изнутри мясной лепешки. Однако таких котлет вы еще точно не пробовали. Нашли полезный рецепт с фаршем, сыром и овощами.

Вам понадобятся:

2 моркови;

1/3 молодой капусты;

400 г фарша (автор рецепта рекомендует индейку);

2 яйца;

1 столовая ложка томатной пасты;

1/3 стакана панировочных сухарей;

120 г сыра;

соль;

перец.

Способ приготовления:

Капусту нашинкуйте очень мелко (это можно сделать это с помощью кухонного комбайна). Морковь очистите и натрите на терке.

Добавьте к фаршу овощи, вбейте яйца и приправьте прованскими травами, солью и перцем. Добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте.

Затем добавьте в массу панировочные сухари и вымесите ингредиенты. Сформируйте в руках лепешку, в середину положите кусочек сыра и оберните мясом.

Обжарьте котлеты на разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Не бойтесь наливать в сковороду побольше масла – если его будет недостаточно, котлеты впитают его, как губка.

Далее запекайте котлеты в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут.

Готовые мясные лепешки можно подавать с пюре или отварным картофелем и простым салатом из остатков молодой капусты.

Рецепт: Pysznosci.pl

https://youtu.be/p4NdLzjeiLg