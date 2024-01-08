Обязательно отключите эту функцию перед запуском авто в мороз. Как может навредить?

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Опубликовано: 08.01.2024 12:23 , Обновлено: 08.01.2024

Совокупность электроники и датчиков в автомобиле, безусловно, делает повседневную эксплуатацию приятнее и проще. Однако им нельзя доверять вслепую, так как иногда они могут сделать что-то неожиданное, что приведет к повреждению какого-либо компонента автомобиля. Особенно важно помнить об этом в холодное время года.

Одно из электронных удобств, которое можно встретить и в 20-летних автомобилях, - датчик дождя. Это простое решение сканирует поверхность лобового стекла и определяет, когда на него падают капли, активируя стеклоочистители. Как правило, чувствительность этого датчика можно регулировать, так что обычно его работу можно вполне адаптировать к сложившимся условиям.

Хуже дело обстоит зимой, когда иногда остатки льда на лобовом стекле или несколько снежинок могут активировать датчик. Бывает и так, что при загрязнении лобового стекла слякотью из талого снега, выброшенного колесами других автомобилей, стеклоочистители срабатывают слишком рано, размазывая грязь и ухудшая видимость. Зимой, особенно в сложных условиях, часто лучше управлять дворниками вручную.

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Как датчик может повредить стеклоочистители?

Датчик дождя зимой может стать причиной серьезных проблем. Часто случается так, что когда лобовое стекло замерзает, к нему примерзают и стеклоочистители, пишут эксперты Motoryzacja.interia. Даже если вы очистили лобовое стекло от льда, при запуске автомобиля датчик может обнаружить, что оно не совсем чистое, и попытаться запустить дворники. В этом случае возможны несколько сценариев.

В самом оптимистичном из них лед отойдет, и дворники проделают полный цикл. Однако есть риск, что на них останутся осколки льда, которые могут поцарапать лобовое стекло. Хуже, если они замерзнут очень сильно. Они могут проиграть борьбу со льдом, что не очень хорошо для их моторов и креплений, на которых они будут работать.

В новых автомобилях повреждения можно предотвратить с помощью специальной “муфты” в двигателе, которая, почувствовав сопротивление, отключает “привод” стеклоочистителя. В старых автомобилях возможно даже повреждение полигона, на котором закреплен стеклоочиститель, что может оказаться довольно дорогостоящей проблемой.

Если же дворники начинают двигаться, резиновые щетки стеклоочистителя могут порваться - часть резины останется примерзшей к стеклу. Поврежденные щетки перестанут эффективно собирать воду с лобового стекла, оставляя на нем разводы и пятна. Тогда остается только заменить стеклоочистители, что может оказаться весьма проблематичным, особенно если в это время идет снег.

Как предотвратить повреждение дворников зимой?

Прежде всего, нужно всегда оставлять стеклоочистители полностью выключенными перед выходом из автомобиля, чтобы впоследствии случайно не сработал датчик дождя.

С другой стороны, при очистке замерзшего лобового стекла лучше аккуратно отсоединить дворники от лобового стекла и очистить их рукой (лед будет крошиться), а если они не хотят отсоединяться от лобового стекла, можно также воспользоваться скребком и попытаться аккуратно удалить лед вокруг щеток стеклоочистителя.

Еще один способ, если вы знаете, что утром будет мороз, - согнуть рычаги стеклоочистителей так, чтобы они не касались стекла. Однако на некоторых автомобилях это требует неловкого переключения стеклоочистителей в сервисный режим. В противном случае вы можете поцарапать рычагами край капота автомобиля, и дворники все равно не будут “открываться”.

Ранее Телеграф писал, что большинство из нас хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда утром нужно как можно быстрее выйти из дома, а у подъезда нас встречает заснеженный автомобиль с замерзшим лобовым стеклом. Чтобы очистить его от снега, нужно время. А если спешим? Одной женщине, работающей в NASA, надоела эта проблема, и она придумала гениальный способ размораживания лобового стекла, который работает меньше чем за минуту.

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