Что делать, если дворники размазывают грязь по лобовому стеклу? Попробуйте этот простой трюк

Опубликовано: 28.12.2023 13:43 , Обновлено: 28.12.2023

Водители часто сталкиваются со сложными погодными условиями. Снег, дождь или смесь грязи и дорожной соли постоянно оказываются на лобовом стекле. Стеклоочистители (они же дворники) не всегда хорошо справляются с очисткой, и видимость, даже после использования омывателя, оставляет желать лучшего. Однако прежде чем вы решите купить новые стеклоочистители, стоит воспользоваться одним простым приемом.

Почему стеклоочистители размазывают грязь?

Большое количество грязи, снега и соли на лобовом стекле и на стеклоочистителях от колес других автомобилей часто не позволяет дворникам собрать их должным образом — они только размазывают скопления по лобовому стеклу. Как следствие — появляются полосы, которые ухудшают видимость.

Иногда это происходит из-за замерзания воды и снега, из-за которых щетки не плотно прилегают к поверхности стекла, иногда - из-за грязи, скопившейся на верхней стороне щеток, которая размазывается по стеклу во время возвратного движения щетки. Она остается на стекле после того, как дворники перестают работать, и превращается в неприятные разводы, когда стекло высыхает.

А иногда достаточно упавшего с дерева листочка или веточки, чтобы стеклоочиститель не работал как положено, а только размазывал грязь по стеклу.

Однако это не всегда означает, что стеклоочистители необходимо заменить из-за износа или повреждения. Обычно достаточно простого действия, чтобы вернуть их в рабочее состояние.

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Что делать?

Прежде чем вы решите заменить дворники на новые, поспешно сделав вывод об их износе или повреждении, уделите время их восстановлению. Обычно достаточно наклонить стеклоочистители и тщательно протереть их губкой или тряпкой, смоченной в моющем средстве (например, жидкости для мытья посуды или средстве для мытья окон).

Тщательно удалите все частицы замерзшего снега, протрите дворники от грязи и соли, скопившихся на поверхности. А если они замерзли, попробуйте восстановить их гибкость, осторожно двигая и сгибая их. Как ни странно, это не должно повредить им, а очистка поверхности дворников значительно повысит их эффективность.

Возможно, это даже полностью решит проблему разводов — по крайней мере, до тех пор, пока дворнике снова не загрязнятся.

При очистке стеклоочистителей стоит также позаботиться о нижней кромке лобового стекла - именно там, где дворники останавливаются в выключенном положении. Грязь, соскобленная дворниками, часто задерживается именно там, и при включении дворники размазывают ее обратно по ветровому стеклу.

Зимой такой уход за стеклоочистителями является своего рода сизифовым трудом - количество грязи, попадающей на лобовое стекло, особенно во время снегопада или оттепели, огромно. Оно уменьшается, когда дороги сухие и нет осадков. К сожалению, это зимний недуг, и даже замена стеклоочистителей на новые не изменит ситуацию.

Если эта простая процедура не помогла, вас спасет только замена стеклоочистителей.

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