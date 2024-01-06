Зачем водителям поворачивать ключ наполовину перед тем, как завести машину? Вот как поможет в морозы

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Опубликовано: 06.01.2024 17:37 , Обновлено: 06.01.2024

С приходом очередной волны морозов, когда температура воздуха ночью стабильно опускается ниже нуля, для автомобилистов наступила непростая пора. Завести свой автомобиль после морозной ночи, особенно для владельцев дизельных машин - задача со звёздочкой, поэтому многие водители прибегают к определённым хитростям. Некоторые, например, прежде, чем запустить двигатель, поворачивают ключ зажигания лишь наполовину и ждут некоторое время. Разобрались, как эта простая манипуляция поможет завести мотор в зимние морозы.

Специалисты польского автомобильного портала moto.pl пояснили, что этот полезный зимний лайфхак может пригодиться как водителям дизельных, так и бензиновых автомобилей. Однако в автомобилях с разным типом двигателя трюк с полуоборотом ключа зажигания перед запуском выполняет разную функцию.

Что происходит при неполном повороте ключа зажигания в дизеле?

Если рассматривать дизельный двигатель, то для его запуска для начала необходимо создать высокую температуру в камере сгорания. Без этого солярка попросту не воспламенится. После того, как водитель поворачивает ключ в дизельном авто, на приборной панели загорается лампочка в виде пружины. Она указывает на нагрев свечей накаливания и камеры сгорания. Водителям строго рекомендуется подождать, пока индикатор не перестанет гореть, прежде чем поворачивать ключ дальше, в положение запуска. Как только лампочка погаснет, это будет сигнализировать о том, что воздух в цилиндре достиг температуры, необходимой для запуска двигателя.

В сильный мороз специалисты рекомендуют для облегчения запуска дизельного мотора повторить эту процедуру дважды. Особо полезна эта практика для старых автомобилей, в которых система впрыска уже в некоторой степени изношена.

Что происходит при неполном повороте ключа зажигания в бензиновом авто?

Совершенно иная ситуация в случае с бензиновыми двигателями. В них нет необходимости нагревать камеру сгорания. В бензиновом двигателе нет свечей накаливания, только свечи зажигания. Они дают искру, а не температуру. В данном случае при повороте ключа в пол-оборота происходит закачка некоторого количества топлива в систему впрыска и камеру сгорания. Только так будет создана топливно-воздушная смесь, которая без особых затруднений воспламенится и тем самым запустит двигатель.

Двигатель не запускается на морозе. В чём может быть проблема?

Впрочем, в сильные морозы водители нередко сталкиваются с ситуациями, когда даже трюк с полуоборотом ключа и тактика выжидания не помогают завести авто. Причин тому может быть несколько, пояснили специалисты. В этом случае наиболее вероятными могут быть, среди прочего, следующие неисправности:

разряженный аккумулятор,

повреждение аккумулятора,

замерзание топлива, а точнее накопившейся в нем влаги,

осаждение парафина, который образуется в дизельном топливе при отрицательных температурах

износ свечей накаливания,

износ свечей зажигания.

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