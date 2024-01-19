Этот популярный трюк очистки поможет избавиться не только от льда, но и от стекла машины. А как лучше?

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Опубликовано: 19.01.2024 12:58 , Обновлено: 19.01.2024

Зима - это время, когда практически каждый день водители сталкиваются с проблемой замерзшего лобового и боковых стекол автомобиля. В Интернете полно способов быстрее избавится от льда, однако не все они одинаково хороши. Есть как минимум один трюк, который может сделать намного хуже - а именно привести к растрескиванию стекол машины и, соответственно, большим тратам на ремонт. Как этого избежать?

Пользователям социальных сетей, например, TikTok, предлагают очистить лобовое и боковые стекла следующим образом:

наполнить полиэтиленовый пакет горячей водой;

провести им по стеклам, чтобы быстрее растопить иней и лед.

Однако эксперты, в том числе сотрудник британской компании Motorpoint Тим Роди, предупредили: даже если вода не очень горячая, это может привести к плачевным последствиям.

По словам Роди, это связано с тем, что резкое изменение температуры может привести к быстрому расширению стекла, что может стать причиной того, что оно треснет или лопнет. Но это еще не все.

“Важно также помнить, что если автомобиль не прогрелся, вода на лобовом стекле может снова замерзнуть, мешая обзору. Не говоря уже о том, что это может привести к заеданию стеклоочистителей”, — добавил специалист.

В свою очередь эксперты компании Windscreen Wipers обратили внимание, что также горячая вода в пакете “может привести к повреждениям и небольшим трещинам на стекле, которые могут быть незаметны, пока не станет слишком поздно”.

К слову, обливание автомобиля уксусом или горячей водой также может привести к его повреждению.

Как правильно очистить стекло от льда и снега?

Самый лучший способ требует тепла и времени:

запустите двигатель;

установите обогреватель на размораживание;

нажмите кнопку включения рециркуляции потока воздуха.

Регулятор температуры должен быть установлен на полный нагрев. И только когда воздух в машине прогреется и лед начнет таять, приступайте к очистке с помощью скребка или мягкой щетки.

Но если вы спешите, то есть более быстрый способ. Одной женщине, работающей в NASA, надоела эта проблема, и она придумала гениальный способ размораживания лобового стекла, который работает меньше чем за минуту.

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