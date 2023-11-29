Эти "хитрости" помогут убрать снег с авто вместе со стеклом и краской. А как почистить правильно?

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Опубликовано: 29.11.2023 11:02 , Обновлено: 29.11.2023

Поскольку Белгидромет и МЧС пообещали белорусам очень снежный конец ноября, многим автолюбителям придется заняться не самым любимым делом - чистить машину от снега с утра и после работы. Нашли простые советы, как упростить процедуру и при этом не повредить автомобиль. Но только не верьте "хитростям" из Тик Тока и Youtube, которые могут нанести вред вашим авто.

Если небольшое количество снега на автомобиле не является большой проблемой, то сплошной слой льда на лобовом стекле может стать серьезным испытанием. При этом ни в коем случае нельзя ехать на машине, если обзор водителя затруднён. Поэтому подход - почищу лобовое и все - плохой вариант. Вероятность ДТП растет в кратном размере.

К сожалению, белорусская ГАИ не публиковала статистику аварий из-за снега. Однако в США такая есть. По данным Федерального управления автомобильных дорог США, около четверти (24%) всех дорожно-транспортных происшествий, связанных с погодой, происходят на заснеженном, слякотном или обледенелом покрытии, а 15% - во время снегопада или снегодождя, передает Usa.today.

Не поливайте машину горячей водой или уксусом

В интернете (да и среди “бывалых” автолюбителей) полно “хитростей”, которые якобы помогают быстро справиться со льдом и снегом на машине. Однако некоторые из таких советов помогут вам ещё “удалить” и стекло, и лакокрасочное покрытие.

Так, обливание автомобиля уксусом или горячей водой может привести к его повреждению. Терпеливая работа скребком в конечном итоге одержит верх над зимней смесью. А вот “быстрые способы” очистки лобового стекла могут вызвать еще большие проблемы.

Например, многие используют домашнее средство быстрого приготовления с использованием смеси уксуса и воды (обычно три части к одной).

Но нанесение раствора на уже замерзшее лобовое стекло не поможет и его использование может даже навредить вашему автомобилю, потому что уксус может разъедать хром и краску. Экспертный сайт по проверке фактов Snopes.com попросил не доверять этому совету, который ежегодно появляется в Интернете каждую зиму.

Некоторые предусмотрительные водители предпочитают предварительно обработать раствором лобовое стекло, нанося его с помощью пульверизатора накануне вечером. Но эксперты AAA (Ассоциация автолюбителей Северной Америки) не советует оставлять раствор воды и уксуса на лобовом стекле. Это связано с тем, что температура его замерзания ненамного ниже температуры замерзания воды, и существует вероятность того, что уксус может вызвать “микротрещины” на лобовом стекле. Это те самые крошечные кратеры на лобовом стекле, обычно возникающие из-за износа песка и другого мусора, попадающего на него с высокой скоростью. Как видите, “быстрый способ” уборки снега может приблизить момент замены лобового стекла.

Лить горячую воду на заснеженную машину - тоже плохой совет. Это может привести к тому, что стекло треснет или даже разобьётся вдребезги из-за резкого перепада температуры.

Как правильно очистить стекло от снега?

Самый лучший способ удаления льда с лобового стекла требует тепла и времени. Запустите двигатель автомобиля, установите обогреватель на размораживание и нажмите кнопку включения рециркуляции потока воздуха. Убедитесь, что регулятор температуры установлен на полный нагрев. И только когда воздух в машине прогреется и лед начнет таять, приступайте к очистке с помощью скребка или мягкой щетки.

Кнопка рециркуляции воздуха

По словам Джоша Садлиера, редактора сайта автомобильных исследований Edmunds, даже при толстом льде система размораживания вашего автомобиля должна выполнить большую часть работы примерно за 10 минут. Поэтому не торопитесь браться за скребок. Возможно, вы даже не ускорите процесс, а лишь потратите усилия впустую.

[info_b]Но тут есть нюанс. Согласно ПДД Беларуси, запрещается стоянка с работающим двигателем, в том числе и в местах, специально оборудованных для ночлега и отдыха. А вот остановка может быть с невыключенным двигателем, но на время не более 5 минут. Успеете прогреть?[/info_b]

Но, если вы просто имеете дело с инеем или небольшим наледью, соскоблить его не составит проблем, и вам не нужно сначала заводить машину.

Как видите, к сожалению, нет лучшего способа, чем использовать скребок, но предпочтительно использовать пластиковый, так как он не поцарапает лобовое стекло.

При соскабливании льда и промерзшего снега используйте легкое или умеренное давление. Так как серьезное усилие и удары по стеклу могут привести к тому же, что и уксус с горячей водой.

Также следите за тем, чтобы не царапать за пределами лобового стекла, поскольку скребок может запросто поверить краску вашего автомобиля. При удалении льда со стекол вашего автомобиля старайтесь не царапать до края стекла, так как вы можете повредить молдинг.

И не забудьте включить обогрев заднего лобового стекла. Но помните, что у некоторых машин есть неприятная особенность - даже после завода генератор не даёт энергию аккумулятору. И тот разражается даже при заваленной машине. Это можно заметить по значку на панели - горит красная или оранжевая “батарейка”. В таком случае надо просто “разбудить” генератор, нажав на газ (обязательно убедившись, что машина на ручнике и на нейтралке).

Реально действующие маленькие хитрости

Также если вы знаете, что синоптики пообещали снег и мороз, приехав в точку назначения уберите щетки стеклоочистителей со стекла или попробуйте поместить какой-нибудь предмет, например небольшой кусочек дерева, между дворниками и ветровым стеклом. Это предотвращает их примерзание к стеклу и облегчает удаление льда и снега впоследствии.

Также, если у вас нет гаража или крытой парковки, вы можете прикрывать лобовое стекло покрывалом. Его можно сделать самому или купить в магазине специальное на магнитах. Последние стоят от 30 до 100 рублей в зависимости от сложности конструкции.

Но если хочется сэкономить, большое полотенце, простыня или брезент могут послужить в качестве самодельного покрывала для лобового стекла.

Просто используйте дворники, грузики или магниты, чтобы удерживать его на месте. А если вы пропитаете такое покрывало раствором из расчета одна столовая ложка соли на один литр воды, то впоследствии это очень упростит его снятие. Вы можете хранить свое покрывало в простом пакете в багажнике.

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