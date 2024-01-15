Что делать, если замерзли двери авто? Главное — не допускать этих ошибок

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.01.2024 12:01 , Обновлено: 15.01.2024

В морозную погоду водителей часто подстерегают неприятные сюрпризы. Разряженный аккумулятор, заблокированный ручной тормоз, замерзшая дверь или замок. Последняя проблема может фактически лишить автовладельца возможности сесть в машину даже на длительное время. Однако есть способы открыть замерзшую дверь.

Причин невозможности открыть дверь может быть как минимум три - замерз сам замок, замерзла вся дверь или замерз уплотнитель. Как попасть в авто, чтобы не повредить ручку и другие части транспортного средства?

Почему двери авто примерзают?

Замерзание всего дверного полотна или замка редко бывает вызвано только морозом. Обычно это связано с ледяным дождем или таянием снега на автомобиле. Иногда случается так, что тающий снег (например, когда днем выходит солнце и растапливает снег или лед) затекает в уголки автомобиля или стекает по двери и попадает в замок, а когда после захода солнца или ночью мороз усиливается, вода мгновенно замерзает, делая дверь почти такой же, как если бы она была заперта на ключ.

Иначе обстоит дело с замерзшими уплотнителями, которым нужно совсем немного влаги, даже от перепада температур. После морозной ночи уплотнитель может полностью замерзнуть, и хотя дверь разблокируется - замок откроется, - мы не сможем его открыть.

Как открыть замерзший автомобильный замок?

В случае замерзшего замка водители мало что могут сделать. Если есть доступ к нему, можно попробовать использовать жидкий антиобледенитель, который, будучи впрыснутым в замок, может помочь избавиться ото льда.

У этого средства есть дополнительное преимущество: большинство современных размораживателей образуют в замке специальное покрытие, предотвращающее повторное замерзание, и они становятся еще более эффективными.

Однако следует помнить, что размораживатель - это довольно агрессивное химическое вещество, которое может плохо повлиять на механизм замка, резиновые уплотнители или пластиковые детали ручки. Чтобы минимизировать воздействие размораживателя, следует вытереть его излишки с краски и вокруг замка. Также нелишним будет смазать замок после использования размораживателя, поскольку некоторые препараты вымывают смазку, что со временем затрудняет открытие дверного замка.

Почему зимой на машине появились «точки» и пятна? Ваш способ размораживания машины может привести к ещё худшим последствиям

В качестве альтернативы антиобледенителю можно использовать спирт, дезинфицирующее средство для рук или средство для мытья стекол, но помните, что они также вымывают смазку, поэтому замок после этого необходимо смазать.

[info_b]Важно: размораживатель лучше держать дома, потому что если он будет спрятан в бардачке автомобиля, вы не сможете до него добраться, когда дверь замерзнет.[/info_b]

Еще один популярный способ - налить теплую воду на дверной замок и подождать, пока вода не растопит лед. Важно, чтобы вода не была горячей - кипяток может привести к внутренним и внешним повреждениям. На помощь может прийти и фен.

Еще одно решение, часто используемое водителями, - попытаться открыть замок нагретым ключом. Эффективность этого метода сомнительна, нагрев ключа до высокой температуры может привести как к повреждению ключа и его внутренних компонентов, включая электронику, такую как иммобилайзер, так и к повреждению замка автомобиля.

Обязательно отключите эту функцию перед запуском авто в мороз. Как может навредить?

Замерзла дверь или уплотнитель. Что делать?

Если замерзла вся дверь, а не замок, один из методов - сильнее прижать дверь к уплотнителям, которые могут раздавить лед по краям и в местах замерзания двери. Аналогичный метод может помочь, если замерз только уплотнитель, хотя он не всегда оказывается эффективным - уплотнитель обладает определенной эластичностью, поэтому, если замерзли только его края, нажатие на дверь может не изменить ситуацию.

В свою очередь, дергание или поддевание двери может обойтись вам очень дорого и закончится отрыванием уплотнителя. Также известны случаи, когда, потянув за ручку, ломалась сама ручка, а дверь не открывалась.

В некоторых автомобилях окна с электроприводом открываются с помощью кнопки на ключе. Если вы уверены, что стекла не замерзли, можно попытаться опустить стекло и сесть в машину или открыть дверь. Но если стекло замерзло, лучше не трогать его. Если вы будете пытаться открыть стекла, моторчик для поднятия может перегореть.

Если другие способы не помогают, можно воспользоваться феном, теплой водой или средством для размораживания.

Как предотвратить замерзание замка?

В данном случае как нельзя лучше подходит поговорка “профилактика лучше лечения”, поэтому лучше предотвратить такие ситуации, чем потом пытаться их решить. Чтобы предотвратить замерзание замка, лучше всего регулярно ухаживать за ним или хотя бы смазывать его перед наступлением холодов. Это сохранит замок, а смазка вытеснит воду и не даст замку замерзнуть.

Что касается уплотнителя, то лучше всего смазать его зимой и повторять этот процесс как можно чаще в течение зимы. Для этого можно использовать специальный силикон или технический вазелин, который защитит и сохранит уплотнители, сохраняя их эластичными и предотвращая их примерзание к двери.

Как быстро разморозить стекло у авто и завести двигатель в мороз?

Ранее Телеграф писал, что большинство из нас хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда утром нужно как можно быстрее выйти из дома, а у подъезда нас встречает заснеженный автомобиль с замерзшим лобовым стеклом. Чтобы очистить его от снега, нужно время. А если спешим? Одной женщине, работающей в NASA, надоела эта проблема, и она придумала гениальный способ размораживания лобового стекла, который работает меньше чем за минуту.

Как разморозить стекло у авто и завести двигатель в мороз? Нашли совет инженера NASA и не только