Как разморозить стекло у авто и завести двигатель в мороз? Нашли совет инженера NASA и не только

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Опубликовано: 07.01.2024 16:51 , Обновлено: 07.01.2024

Большинство из нас хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда утром нужно как можно быстрее выйти из дома, а у подъезда нас встречает заснеженный автомобиль с замерзшим лобовым стеклом. Чтобы очистить его от снега, нужно время. А если спешим? Одной женщине, работающей в NASA, надоела эта проблема, и она придумала гениальный способ размораживания лобового стекла, который работает меньше чем за минуту.

Иден Тайрес днем работает в NASA, а в свободное время ведет канал @eden_tyres_and_servicing на платформе TikTok, где объясняет различные автомобильные проблемы и дает полезные советы по уходу за машиной. На этот раз она подкинула отличный лайфхак – как быстро разморозить лобовое стекло всего в четыре шага.

Как разморозить стекла автомобиля?

Первый шаг , довольно очевидный совет – заведите двигатель автомобиля и включите отопление и вентиляцию на максимальную мощность. Это стандартное действие, которое совершает большинство водителей.

Второй шаг – запустить кондиционер, который поглотит большую часть влаги изнутри автомобиля. Третий шаг – включение внутренней циркуляции, так как именно она вызывает большое количество влаги в автомобиле.

Четвертый шаг – слегка приоткрыть все окна. Не открывать их полностью, а просто немного отодвинуть назад, чтобы морозный воздух мог еще больше высушить салон.

Хотя «инструкция» кажется довольно объемной, автор уверяет, что выполнение всех этих шагов не займет и минуты, а поможет в борьбе с наледью на стеклах весьма эффективно.

Чего не стоит делать при размораживании окон?

[info_b]Многие люди пытаются механически удалить иней со стекол автомобиля. Если соскабливание специальным инструментом вполне допустимо, то трение стекла случайным предметом может обернуться убытком. Если стекло поцарапано, единственное, что можно сделать, – заменить его новым.

Некоторые люди приходят к мысли, что иней и лед лучше всего удалять с помощью тепла. В интернете можно найти множество видеороликов, демонстрирующих, печально заканчиваются такие эксперименты. Обливание стекла горячей водой или сушка феном могут вызвать тепловой удар по стеклу, и вместо того, чтобы разморозить стекло, вы в итоге его расколете.[/info_b]

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А еще многим водителям приходилось сталкиваться с неприятным сюрпризом в виде замерзшего лобового стекла изнутри. К сожалению, простым удалением инея проблему не решить, потому что если не найти причину, она будет возвращаться. Так как же с ней бороться? Чаще всего виновата влажность внутри автомобиля, поэтому именно ее следует устранить в первую очередь.

Что делать, если стекла авто замерзают изнутри? Понадобится продукт за 1-2 рубля

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