Как разморозить стекло у авто и завести двигатель в мороз? Нашли совет инженера NASA и не только
Большинство из нас хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда утром нужно как можно быстрее выйти из дома, а у подъезда нас встречает заснеженный автомобиль с замерзшим лобовым стеклом. Чтобы очистить его от снега, нужно время. А если спешим? Одной женщине, работающей в NASA, надоела эта проблема, и она придумала гениальный способ размораживания лобового стекла, который работает меньше чем за минуту.
Иден Тайрес днем работает в NASA, а в свободное время ведет канал @eden_tyres_and_servicing на платформе TikTok, где объясняет различные автомобильные проблемы и дает полезные советы по уходу за машиной. На этот раз она подкинула отличный лайфхак – как быстро разморозить лобовое стекло всего в четыре шага.
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Как разморозить стекла автомобиля?
Первый шаг , довольно очевидный совет – заведите двигатель автомобиля и включите отопление и вентиляцию на максимальную мощность. Это стандартное действие, которое совершает большинство водителей.
Второй шаг – запустить кондиционер, который поглотит большую часть влаги изнутри автомобиля. Третий шаг – включение внутренней циркуляции, так как именно она вызывает большое количество влаги в автомобиле.
Четвертый шаг – слегка приоткрыть все окна. Не открывать их полностью, а просто немного отодвинуть назад, чтобы морозный воздух мог еще больше высушить салон.
Хотя «инструкция» кажется довольно объемной, автор уверяет, что выполнение всех этих шагов не займет и минуты, а поможет в борьбе с наледью на стеклах весьма эффективно.
Чего не стоит делать при размораживании окон?
[info_b]Многие люди пытаются механически удалить иней со стекол автомобиля. Если соскабливание специальным инструментом вполне допустимо, то трение стекла случайным предметом может обернуться убытком. Если стекло поцарапано, единственное, что можно сделать, – заменить его новым.
Некоторые люди приходят к мысли, что иней и лед лучше всего удалять с помощью тепла. В интернете можно найти множество видеороликов, демонстрирующих, печально заканчиваются такие эксперименты. Обливание стекла горячей водой или сушка феном могут вызвать тепловой удар по стеклу, и вместо того, чтобы разморозить стекло, вы в итоге его расколете.[/info_b]
А если стекла замерзают изнутри? Главное – найти причину
А еще многим водителям приходилось сталкиваться с неприятным сюрпризом в виде замерзшего лобового стекла изнутри. К сожалению, простым удалением инея проблему не решить, потому что если не найти причину, она будет возвращаться. Так как же с ней бороться? Чаще всего виновата влажность внутри автомобиля, поэтому именно ее следует устранить в первую очередь.
Что делать, если стекла авто замерзают изнутри? Понадобится продукт за 1-2 рубля
Как завести машину в мороз – советы ГАИ
Еще одна зимняя напасть – не заводится холодная машина. А как раз сейчас грядут серьезные морозы: на понедельник синоптики пообещали до -29! А это значит, что с утра завести машину, даже бензиновую, будет не так-то просто. Вот рекомендации ГАИ Беларуси, как заводить машину в мороз правильно.
Как избежать проблем с запуском двигателя – 5 «народных» правил
Прежде всего нужно знать самые распространенные причины затруднений при запуске авто зимой. Вот они:
- замерзание аккумулятора;
- окисление проводки;
- повышенная вязкость моторных масел;
- образование конденсата в системах подачи топлива.
Значит, для успешного запуска автомобиля зимой необходимо беречь его и поддерживать в хорошем состоянии. Следуйте этим пяти советам, и забудете о проблемах.
Эти 5 правил помогут избежать проблем при запуске авто в мороз. Что нужно сделать уже сейчас?
А если повернуть ключ зажигания лишь наполовину?..
Есть и нетривиальные хитрости – как завести автомобиль после морозной ночи, особенно владельцам дизельных машин. Некоторые водители, например, прежде, чем запустить двигатель, поворачивают ключ зажигания лишь наполовину и ждут некоторое время. Разобрались, как эта простая манипуляция поможет завести мотор в зимние морозы.
Зачем водителям поворачивать ключ наполовину перед тем, как завести машину? Вот как поможет в морозы