Как выбрать качественную "незамерзайку"? Ищите эти слова на этикетке и встряхните канистру

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Опубликовано: 17.11.2023 13:54 , Обновлено: 17.11.2023

С наступлением холодов для автовладельцев становится актуальным вопрос о выборе качественной зимней стеклоомывающей жидкости (она же "омывайка" или "незамерзайка"). Темнеть начинает все раньше, поэтому важно, чтобы она без нареканий очищала стекло, не оставляя разводов, и обеспечивала хороший обзор водителю. И, главное, не замерзала при минусовых температурах.

[info_b]Стеклоомывающая жидкость (“омывайка”, “незамерзайка”) — средство, предназначенное для удаления грязи с лобового стекла автомобиля. В некоторых машинах кроме лобового стекла омываются также фары и заднее стекло.[/info_b]

Какие бывают стеклоомывающие жидкости?

“Омывайки” по главному компоненту состава делятся на несколько типов:

Метиловые — они содержат метиловый спирт. Это самый дешевый вариант, но такие “омывайки” не только плохо справляются с очищением стекла при низких температурах, но и опасны для жизни.

Жидкости на основе изопропилового спирта — это самый распространенный вариант. Они хорошо справляются со своей задачей при низких температурах, стоят не очень дорого, но имеют сильный запах ацетона.

“Омывайки” на основе этиленгликоля — у них менее резкий и неприятный запах, они эффективны при низких температурах, но стоят достаточно дорого.

О разнице между стеклоомывающих жидкостях разного типа доходчиво рассказывают специалисты СТО.

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Изучаем состав на этикетке

На рынке множество производителей стеклоомывающих жидкостей, что затрудняет выбор. Нужно помнить, что в составе омывайки должны быть три обязательных компонента — это спирт (изопропиловый или этиловый) , вода и поверхностно-активное вещество (ПАВ). В качестве последних в “незамерзайках” используют производные лауриновой кислоты, которую получают из пальмового и кокосового масла. Одно из них — лаурат натрия, то есть то, что является основой мыла.

Все остальное — красители, денатурирующие вещества и ароматизаторы не являются обязательными компонентами.

Примерный состав безопасной стеклоомывающей жидкости в процентном соотношении выглядит так:

Вода от 72 до 22%

Спирт от 25 до 75%

ПАВ – 1%

Денатурирующее вещество – 0,5%

Краситель – 0,001%

Ароматизаторы – 0,8%

В чем опасность “омываек” низкого качества?

Во многих странах запрещено использовать метиловый спирт для производства стеклоомывающей жидкости, так как метанол в больших дозах (около 30 граммов) токсичен и может привести к смерти. Об опасности метанола предупреждают эксперты.

Небольшие дозы человек может получить, если вдохнет пары “омывайки” на основе метилового спирта, проникнувшие в салон через систему вентиляции. Коварство метанола в том, что он почти не имеет запаха, в отличие от более тяжелых спиртов — этанола и или пропанола. Если “незамерзайка” почти не пахнет — скорее всего, она сделана на основе опасного для жизни метанола.

Пользоваться такими омывающими жидкостями нельзя, но подпольные дельцы делают их, пользуясь дешевизной метанола, и продают под видом более безопасных стеклоомываек.

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Как купить хорошую “омывайку”?

Качественная стеклоомывающая жидкость должна эффективно справляться со своей задачей, но при не этом не наносить вред здоровью человека, не ускорять износ дворников и не повреждать лакокрасочное покрытие машины.

При выборе омывающей жидкости для автомобиля необходимо обратить внимание на следующие параметры:

Температурный диапазон. Он указывается на упаковке и зависит от состава жидкости. Если вы живете в регионе с суровыми зимами, то лучше выбрать жидкость с более высоким температурным диапазоном. С техническими условиями для летних и зимних “омываек” можно ознакомиться на специализированных ресурсах.

Тип автомобиля. Для новой машины лучше всего использовать рекомендованную производителем жидкость.

Состав. “Незамерзайки” могут содержать опасный метанол, поэтому перед покупкой необходимо изучить состав продукта на этикетке.

Производитель. Лучше выбирать продукцию известных и проверенных производителей, чтобы избежать покупки некачественной “омывайки”.

Цена. Качественные стеклоомывающие жидкости производителей с именем стоят дороже, но это не тот случай, когда нужно экономить. Выбор дешевой “незамерзайки” может привести к серьезным последствиям для вас и автомобиля.

Отзывы покупателей. Перед покупкой стоит поискать в интернете отзывы покупателей о конкретной жидкости. Это поможет сделать правильный выбор.

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На что еще обратить внимание при выборе зимней “омывайки”?

Обращайте внимание на следующие вещи:

Упаковку. Крышка емкости с жидкостью должна быть плотно закручена, этикетка с хорошо читаемыми надписями — хорошо и полностью приклеена. Кроме того, качественная стеклоомывающая жидкость выпускается в чаще всего канистрах, а не в пластиковых бутылках.

Информацию на этикетке. У качественной жидкости она должна содержать наименование продукта, его полный состав, соответствие техническим условиям, дату производства и срок годности, меры предосторожности и сведения о производителе с указанием адреса.

Запах. Изопропиловый спирт имеет резкий и неприятный запах ацетона, но он безопасен для человека. Жидкость почти без запаха с высокой ценой, скорее всего, содержит этиленгликоль. Он безопасен. Если “незамерзайка” стоит недорого и совсем не пахнет — в ней с большой долей вероятности есть метанол. Такие жидкости нужно обходить стороной.

Осадок. Если он есть на дне емкости с жидкостью— перед вами подделка.

Пену. Если качественную стеклоомывающую жидкость хорошо взболтать, появившаяся пена будет устойчивой и долго не осядет.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) в составе. Они необходимы для удаления загрязнений с лобового стекла. Хорошая “омывайка”, в которой процентное соотношение ПАВ подобрано правильно, за несколько секунд очищает стекло, не оставляя на нем разводов. Содержание ПАВ в жидкости должно составлять до 1%.

Инфографика: sudexpert.gov.by

Где покупать “незамерзайку”?

Купить “незамерзайку” с рук из машины, стоящей на обочине трассы выгоднее, чем в магазине. Но экономия может дорого выйти автовладельцу. Поддельный товар из опасных для здоровья компонентов продают именно таким способом.

Покупайте стеклоомывающую жидкость только в проверенных местах — специализированных магазинах.

Ранее Телеграф писал, что белорусские автовладельцы поделились десятками фотографий «незамерзаек», производители которых пообещали, что жидкость не замерзнет даже при морозах в 30 градусов. И рассказали, какие из них подвели.

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