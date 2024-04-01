Первый фудтрак Mak.by открыли в Минске. В какие города он поедет дальше?

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Опубликовано: 01.04.2024 14:43 , Обновлено: 01.04.2024

Мобильный ресторан компании Mak.by представили в Минске. Его первой остановкой стала площадка перед универмагом "Беларусь". Далее он отправится по стране, останавливаясь в разных городах.

На площадке возле универмага фудтрак будет стоять весь апрель, а в мае поедет в Борисов, рассказали журналистам портала Onliner представители Mak.by.

Фото: onliner.by

В планах на 2024 год - остановки мобильного ресторана также в Бобруйске, Лиде, Мозыре, Новополоцке, Солигорске и других райцентрах. Кроме того, пообещали проверить фудтрак на крупных республиканских мероприятиях.

Мобильный ресторан представляет собой большой автомобильный комплекс, который включает полноценную производственную зону, автомобиль доставки продуктов, прицеп с генератором для автономного режима работы и модуль для персонала, который в свою очередь вмещает комнату отдыха, раздевалку и даже душ.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Напомним, о создании фудтрака для Mak.by стало известно в середине марта. Выпуском мобильных ресторанов будет заниматься предприятие «МАЗ-Купава».

В Минске создали проект фудтрака для сети Mak.by. Как выглядит и где протестируют?