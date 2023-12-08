Минздрав Беларуси объявил опасными три российские "незамерзайки". Что не так?
В министерстве здравоохранения Беларуси 7 декабря сообщили, что запретили к продаже и ввозу на территорию страны три российские стеклоомывающие жидкости.
В составе “незамерзаек” нашли несоответствие продукции “по содержанию метанола”, который запрещен постановлениями заместителя министра – главного государственного санитарного врача Беларуси.
Вот список опасных российских жидкостей:
- CLEAR VIEW -30 изготовитель ООО «Граль» (Россия);
- SNOW TRACK -30 изготовитель ООО «ТЕХ-ЛАЙН» (Россия);
- ARCTIC FROST -30 изготовитель ООО «Авалон» (Россия).
В Минздраве сообщили, что предприняли меры по изъятию из продажи и утилизации этих жидкостей. “Минздрав убедительно просит: учитывайте указанную информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля”, - сообщили в ведомстве.
Ещё в ноябре 2022 года в Республиканском центра гигиены, эпидемиологии Беларуси запретили “незамерзайки”, в составе которых метанол составляет более 0,05 объемного процента. В центре гигиены считают, что такие жидкости с метанолом не должны использоваться в качестве стеклоомывателя для автомобилей.
[info_b]Метиловый спирт (метанол) – токсическое вещество, по органолептическим свойствам практически не отличается от этилового спирта, обладает направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. При ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании метиловый спирт может вызвать острые отравления.[/info_b]