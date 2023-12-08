Минздрав Беларуси объявил опасными три российские "незамерзайки". Что не так?

Опубликовано: 08.12.2023 06:44 , Обновлено: 08.12.2023

В министерстве здравоохранения Беларуси 7 декабря сообщили, что запретили к продаже и ввозу на территорию страны три российские стеклоомывающие жидкости.

В составе “незамерзаек” нашли несоответствие продукции “по содержанию метанола”, который запрещен постановлениями заместителя министра – главного государственного санитарного врача Беларуси.

Вот список опасных российских жидкостей:

CLEAR VIEW -30 изготовитель ООО «Граль» (Россия);

SNOW TRACK -30 изготовитель ООО «ТЕХ-ЛАЙН» (Россия);

ARCTIC FROST -30 изготовитель ООО «Авалон» (Россия).

В Минздраве сообщили, что предприняли меры по изъятию из продажи и утилизации этих жидкостей. “Минздрав убедительно просит: учитывайте указанную информацию при покупке стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля”, - сообщили в ведомстве.

Ещё в ноябре 2022 года в Республиканском центра гигиены, эпидемиологии Беларуси запретили “незамерзайки”, в составе которых метанол составляет более 0,05 объемного процента. В центре гигиены считают, что такие жидкости с метанолом не должны использоваться в качестве стеклоомывателя для автомобилей.

[info_b]Метиловый спирт (метанол) – токсическое вещество, по органолептическим свойствам практически не отличается от этилового спирта, обладает направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз, раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз. При ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании метиловый спирт может вызвать острые отравления.[/info_b]

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