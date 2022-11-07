В Беларуси запретили часть "незамерзаек". Какие можно использовать?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.11.2022 14:20 , Обновлено: 07.11.2022

В Республиканском центра гигиены, эпидемиологии Беларуси сообщили, что запретили "незамерзайки", в составе которых метанол составляет более 0,05 объемного процента.

В центре назвали такие жидкости “антиобледенительными, жидкими противогололедными реагентами”. При этом водители могут лить в бачки омывателя, что хотят. Никаких штрафов за это не предусмотрено. Однако в продаже в Беларуси вышеуказанные “аноиобледенители” исчезнут.

В Республиканском центра гигиены, эпидемиологии Беларуси объяснили запрет “обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты жизни и здоровья граждан”.

Новость Телеграф

Запрет был введен в силу постановлением заместителем главы Минздрава, государственным санитарным врачом Беларуси от 1 ноября 2022 г. № 47. В центре гигиены рассказали, что в начале 2022 года уже запрещали ввоз в Республику жидкостей антиобледенительных (код 3820 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС). Однако позднее заметили, что в Беларусь все равно ввозили под видом “незамерзаек” для автомобилей противогололедные реагенты и иные подобные жидкости (товарная позиция 3402 ТН ВЭД ЕАЭС).

В Республиканском центра гигиены, эпидемиологии Беларуси рассказали, что вышеуказанные жидкости продавались в упаковке, с дизайном и с описаниями, которые имитировали стеклоомывающие жидкости для зимнего сезона.

В центре гигиены считают, что “незамерзайки” с метанолом не должны использоваться в качестве стеклоомывателя для автомобилей.

Кстати, ещё в прошлом году санитарная служба в связи с наступлением холодов рассказала белорусским автовладельцам, как выбрать безопасную зимнюю стеклоомывающую жидкость («незамерзайку»).

Новость Телеграф

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси зимой на дорогах могу быть снежные наносы, метель. В таких условиях автомобиль может занести и начать «крутить». Закончиться все может повреждением авто, в лучшем случае, и травмами для водителя и пассажиров — в худшем. Что делать, если машину стало заносить? Читайте рекомендации ГАИ.

Новость Телеграф