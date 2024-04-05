"Весь завод дует в одно дуло?" — Видео с проходной на сельхозпредприятии Минска собрало больше миллиона просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 05.04.2024 11:05 , Обновлено: 05.04.2024

В своём аккаунте в TikTik Федерация профсоюзов Беларуси опубликовала ролик с проходной одного из столичных сельхозпредприятий. На видео мужчина прикладывает пропуск, а затем проверяет температуру и уровень опьянения. Без этой процедуры приступить к работе нельзя.

“А с чего начинается ваш рабочий день?” — задали риторический вопрос авторы. Пользователей соцсети механика допуска к работе, мягко говоря, удивила. К слову, ролик уже собрал более миллиона просмотров.

В комментариях к 12-секундному видео многие пишут, что сталкиваются с таким каждый день:

“У меня на заводе тоже такие стоят. На вход и выход. И дуют все. Без этого не пройти на территорию завода. Если красное, не пустит. Идёт запись в журнал и вызов начальника”.

Нашлись, однако, и те, кто ноу-хау не оценил: в первую очередь, из-за гигиены:

“И что, весь завод дует в одно дуло? Я про гигиену”.

А где-то в обсуждении и вовсе разгорелся спор:

— Если зарплата хорошая, можно и дуть. А если минималка, то пусть дует, кто поставил. Или сам у станка стоит. Как то так! Я не прав?

— А вы считаете, что на работу можно с перегаром ходить?

— Можно. Какая зарплата, такая работа!

Другие предложили проходить процедуру “освидетельствования” не только рабочим, но и начальству, “начиная с директора”. Кто-то и вовсе добавил, что, помимо температуры и проверки на трезвость, на проходной должны делать “флюорографию, полный анализ крови, мочи, УЗИ, МРТ, КТ…”

“Я такое ноу-хау впервые увидел на стройке в РФ. Как только заработала проходная, стройка была пустая 2 дня”, — поделился один из пользователей, а женщина в комментариях добавила:

“Назовите это чудное сельхозпредприятие, я попытаюсь мужа уговорить устроиться, если, конечно, есть вакансии. Это лучше любой кодировки!”

Ранее Telegraf.news писал, что один из активных пользователей TikTok опубликовал видео, в котором показал белорусские продукты на полках Дубая. Казалось бы, экспорт никто не отменял, что здесь такого? Но автора удивили не сами продукты, а цены на них.

«Это экспорт, детка!» — Белорус показал цены на отечественные продукты в Дубае