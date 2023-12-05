«Привлекательная цена, но…» - Эпидемиологи призвали белорусов не покупать «незамерзайку» с этим веществом в составе

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Опубликовано: 05.12.2023 16:43 , Обновлено: 05.12.2023

Специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, на какие именно вещества в составе стеклоомывающих жидкостей следует обращать внимание. Некоторые производители, желая получить больше прибыли, берут за основу опасную жидкость, а в составе могут "скрывать" её под другими названиями. Вот что следует знать, чтобы не отравиться в морозы.

В центре рассказали, что в их лабораториях санитарно-эпидемиологической службы ежегодно выявляют стеклоомывающие жидкости, которые представляют реальную опасность для здоровья человека. Речь о жидкостях с высоким содержанием метанола (метиловый спирт, метилгидрат).

Белорусские эпидемиологи отметили, что стеклоомывающие жидкости на основе метанола “имеют более привлекательную стоимость”, поскольку их производство обходится дешевле, но за эту дешевизну автовладельцы рискуют заплатить собственным здоровьем. Именно поэтому в Республиканском центре посоветовали водителям в первую очередь обращать внимание не на ценник, а на этикетку с составом.

“Антиобледенительные жидкости типа “Антилед”, “Противогололедный реагент” и тому подобные не предназначены для использования в качестве стеклоомывающей жидкости . При неправильном использовании указанные жидкости могут представлять угрозу для здоровья человека”, - предупредили там.

Отказаться от такой покупки в центре рекомендовали, если в составе продукта указано следующее вещество (по сути, это одно и то же, но производители его могут указывать по-разному):

метанол,

метиловый спирт,

метилгидрат.

Чем опасен метанол для человека?

[info_b]Метиловый спирт (метанол) по запаху не отличим от пищевого (этилового) спирта, при этом он является сильным кумулятивным ядом и оказывает серьёзное воздействие на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

По данным Роспотребнадзора, метанол у человека может вызвать острые отравления, в том числе со смертельным исходом. При этом отравлением чревато как вдыхание паров метанола, так прямое воздействие спирта на кожу. При длительном воздействии метанол сможет спровоцировать у человека:

головокружение,

боли в области сердца и печени,

неврастению,

вегето-сосудистую дистонию,

ухудшение зрения,

заболевания органов желудочно-кишечного тракта,

раздражение верхних дыхательных путей,

дерматит.

При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека, по данным Роспотребнадзора, равна 30 г, но тяжелое отравление со слепотой могут вызвать и 5-10 г этого вещества.[/info_b]

В качестве ещё одной меры предосторожности, специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рекомендовали белорусским автомобилистам покупать стеклоомыватели только в торговых объектах.

“На обочинах дорог в подавляющем числе случаев продают небезопасную контрафактную продукцию, содержащую метанол”, - заявили в центре.

[info_b]Кстати, ещё одним неприятным побочным эффектом метанола в стеклоомывающей жидкости для вашего авто может стать облезшее лакокрасочное покрытие в местах агрессивного воздействия этого спирта и испорченные щетки стеклоочистителя и резиновые уплотнители - от метанола на них образуется белый налет, и они разбухают. [/info_b]

А какие “омывайки” безопасны?

В любом случае, без спирта при производстве зимних стеклоомывающих жидкостей не обойтись - именно он позволяет жидкости не замерзать при низких температурах. Чаще всего в современных стеклоомывающих жидкостях производители используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли.

Специалисты отмечают, что изопропиловый спирт, который имеет резкий, неприятный, ацетоновый запах, который практически невозможно перебить никакими концентрированными отдушками, на самом деле не токсичен для человека, поэтому “незамерзайку” с “ядовитым” запахом ацетона можно смело использовать.

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