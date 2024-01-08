Госстандарт изъял в Беларуси опасную «незамерзайку» - содержание метилового спирта превысило норму в 394 раза

📷 Фото

Опубликовано: 08.01.2024 15:24 , Обновлено: 08.01.2024

Государственный комитет по стандартизации в понедельник, 8 января, внёс в реестр опасной продукции сразу три вида стеклоомывающей жидкости, изъятой из продажи в Беларуси. Как выяснили специалисты, все три "незамерзайки" не выдерживали заявленной на упаковке минусовой температуры и замерзали при меньших значениях. Однако настоящую опасность для здоровья покупателей представлял метиловый спирт, который обнаружился в составе продукта.

Все три стеклоомывающие жидкости - российского производства, хотя и от разных компаний, и ввезены в Беларусь они также разными поставщиками, однако их объединило одно общее свойство: по мнению белорусских экспертов, вся эта жидкость по своим свойства “не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается”.

Речь идёт о следующей продукции:

жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Gleid Ultra Effect»,

жидкость зимняя стеклоомывающая «ICE CLEAN» (-20˚C),

незамерзающая жидкость стеклоомывающая «ANTI ICE» (-30˚).

Вот как выглядят бутылки “незамерзайки”, попавшей в Беларуси под запрет:

Фото: Госстандарт РБ

Во всех случаях жидкость, заявленная как “зимняя”, “низкозамерзающая” или “незамерзающая” на практике начинала кристаллизоваться уже при 15-17ºС, а так, что должна была выдерживать тридцатиградусный мороз и вовсе начинала замерзать при 11,5±1,2ºС. В такую погоду, как сейчас в Беларуси, когда ночью температура воздуха опускается ниже двадцати градусов, использование такой жидкости чревато серьёзными проблемами для авто.

Впрочем, это не самый страшный недочёт производителя: в составе двух из трёх запрещённых теперь жидкостей белорусские специалисты обнаружили компонент, “не заявленный производителем в маркировке”. Речь о метиловом спирте, который может представлять серьёзную опасность не только для авто, но и для здоровья самого водителя.

[info_b]Метиловый спирт (метанол) по запаху не отличим от пищевого (этилового) спирта, при этом он является сильным кумулятивным ядом и оказывает серьёзное воздействие на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз.

По данным Роспотребнадзора, метанол у человека может вызвать острые отравления, в том числе со смертельным исходом. При этом отравлением чревато как вдыхание паров метанола, так прямое воздействие спирта на кожу.[/info_b]

Фактическое содержание метилового спирта в одной из “незамерзаек” превышало допустимое в 394 раза, в другой - в 320 раз: норма в Беларуси составляет не более 0,05 объемного процента, а в изъятой жидкости содержалось, соответственно, 19,7 и 16 объемных процентов.

“Вышеуказанные несоответствия свидетельствуют о нарушении норм пункта 1 статьи 53 Договора о Евразийском экономическом союзе в части выпуска продукции на территории Республики Беларусь”, - обосновали в Госстандарте причину изъятия жидкости из продажи и введения официального запрета на её ввоз и обращение на территории Беларуси.

Ранее Телеграф сообщал, на какие именно вещества в составе при покупке стеклоомывающих жидкостей следует обращать внимание белорусам. Специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказали, что некоторые производители, желая получить больше прибыли, берут за основу опасную жидкость, а в составе могут “скрывать” её под другими названиями. Вот что следует знать, чтобы не отравиться в морозы.

«Привлекательная цена, но…» — Эпидемиологи призвали белорусов не покупать «незамерзайку» с этим веществом в составе