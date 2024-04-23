Зачем ставить миску с солью в холодильник? Вот как поможет некоторым продуктам

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Опубликовано: 23.04.2024 11:22 , Обновлено: 23.04.2024

Соль стоит использовать не только в качестве специи к блюдам. Она также отлично подходит для домашнего хозяйства. Например, ее можно использовать для чистки кастрюль и сковородок, раковин и даже для удаления осадка из бокалов. Но для чего ставить соль в холодильник? Этот простой кухонный трюк поможет улучшить качество продуктов в вашем холодильнике.

Дело в том, что соль также обладает способностью поглощать влагу. А это свойство пригодится в холодильнике и поможет продлить жизнь некоторым продуктам.

Наверняка с вами не раз случалось, что даже свежие овощи портятся в течение короткого времени после покупки. Они становятся мягкими, теряют цвет и аромат. Позже появляются первые признаки гнили. В этот момент их уже точно нельзя употреблять в пищу.

Это происходит потому, что в холодильнике слишком много влаги. В овощах также есть вода, которая ускоряет нежелательный процесс порчи.

Поэтому, чтобы продлить свежесть овощей, нужно насыпать немного соли в небольшую миску. Затем поставьте ее в холодильник.

Лучшим местом будет непосредственная близость к овощам. Если вы храните их в специальных ящиках, поставьте ее именно туда.

Соль впитает влагу, и вы дольше будете наслаждаться свежестью овощей. Конечно, вы можете купить специальный абсорбент для холодильника, но этот способ гораздо дешевле и относится к натуральным.

Ранее Telegraf.news писал, что в холодильник можно поставить и сахар. Оказывается, несколько кубиков (или ложек) будут действовать как поглотитель влаги и запаха. Благодаря им другие продукты надолго останутся свежими и вкусными. Это эффективное домашнее средство для уменьшения роста микроорганизмов, предотвращающее порчу продуктов.

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